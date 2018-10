Atlético de Madrid vence Betis e assume liderança momentânea da La Liga

No início da manhã deste domingo (7) a bola rolava pela La Liga. O jogo entre Atlético de Madrid e Real Betis valia a liderança para qualquer uma das equipes, quem vencesse, seria líder. Com casa cheia, o Atlético era favorito e mesmo assim, teve dificuldades para vencer o adversário. No fim, o placar foi magro, 1-0, porém, suficiente para colocar o clube da capital na ponta da tabela.

O primeiro tempo foi bem tenso para a equipe de Diego Simeoni, isso porque quem dominava a posse de bola na partida, era o Betis. Com praticamente 70% de posse, o clube da cidade de Sevilla segurava bem o jogo, evitando qualquer ação da equipe do Atlético. Aos 14 minutos, o mexicano Andrés Guardado, do Betis, sentiu uma lesão e teve de ser substituído e em seu lugar, entrou o volante português William Carvalho, e assim a equipe adotou um caráter ainda mais defensivo.

A posse de bola era alta, porém as chances não apareciam, foram poucas oportunidades criadas pelos dois lados, muitas faltas, mas nada de gols. Sendo assim, as duas equipes desceram para os vestiários no intervalo com o placar ainda zerado.

Na segunda parte do jogo, o panorama já foi sendo alterado. O Atlético voltou com mais vontade de jogar, dessa forma até influenciou no número excessivo de cartões que a equipe tomou, cinco jogadores ficaram amarelados. O tempo foi passando e o zero a zero parecia realidade, porém, Simeoni começou a mexer na equipe.

As substituições foram feitas, entraram Correa no lugar de Lemar, Partey e Santiago Arias nos lugares de Kalinic e Juanfran. Com as alterações, o Atlético ficou ainda mais ofensivo e não demorou para o gol sair. Aos 29 minutos, Correa mais uma vez saiu do banco para deixar sua marca, um belo chute de fora da área no cantinho do goleiro, a bola ainda pega na trave e morre no fundo das redes, 1-0 Atlético.

O Real Betis ainda tentou esboçar uma reação, alterando suas peças dentro de campo também, com as entradas de Cristian Tello e o centroavante Antonio Sanabria, mas nada mudou, o time de Simeoni como de costume, conseguiu a vantagem mínima e aguentou o resultado até o fim.

Com a vitória, o Atlético de Madrid assume a liderança até o fim da rodada e vai torcer contra Barcelona e Sevilla para que nenhum deles vençam suas partidas e dessa maneira o clube de Madrid continue na ponta. O próximo compromisso do time é novamente pela La Liga, a equipe viaja para enfrentar o Villareal no dia 20/10, enquanto isso, o Betis joga em casa contra o Real Valladolid no dia 21/10