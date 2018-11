Com gol nos acréscimos, Lazio arranca empate com Milan e segue na quarta colocação 

Com gols no segundo tempo, Lazio e Milan empatam por 1 a 1 pela 13ª rodada da Serie A, em confronto direito pela quarta colocação no estádio Olimpico. Correa e Kessie marcaram os tentos do duelo.

O resultado faz a equipe da capital permanecer em quarto lugar na tabela de classificação com 23 pontos com o Milan logo atrás com 22 pontos e na quinta posição. Ambas as equipes terão compromissos na Europa League: a Lazio visita o Apollon, no Chipre. Já o Milan vai receber o Dudelange, em Milão.

Na primeira etapa, os donos da casa foram mais presentes no campo de ataque, já que os visitantes escolheram jogar no contra-ataque, e a primeira chance foi de Immobile que recebeu na área, mas chutou por cima. O Milan, mesmo sem controlar o jogo, atacava com perigo e quase abriu o marcador com Çalhanoglu, mas Strakosha fez grande defesa.

A partida se caracterizava por bastante disputa no meio de campo, erros de passe e cadencia no jogo. A Lazio tentava propôr o jogo, mas encontrava dificuldades em penetrar as linhas defensivas do Milan, que por sua vez, não conseguia organizar contra-ataques limpos, porque sempre saía em inferioridade numérica.

Já na segunda etapa, o Diavolo pareceu ter tomado um pouco mais de coragem para atacar mais a Lazio que seguia com a mesma estratégia do primeiro tempo. Immobile teve nova chance na segunda etapa, mas Donnarumma defendeu e na sobra, Parolo chutou pra fora.

Donnarumma voltou a brilhar em cabeçada a queima-roupa de Wallace após cobrança de falta. O Milan teve boa ocasião em jogada de Çalhanoglu, mas o turco demorou a finalizar e perdeu a bola.

Minutos depois, Suso encontrou Calabria livre pela direita, o lateral viu Kessie entrando da área, o marfinense finalizou, a bola desviou em Wallace e entrou. A partir daí, a Lazio se perdeu um pouco na partida e o Diavolo poderia ter aproveitado para fazer o tempo passar, mas os donos da casa encontraram forças e empatou já nos acréscimos com Corrêa que aproveitou rebote na frente da área e mandou no cantinho.