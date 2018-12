Com golaço no fim, Arsenal derrota Huddersfield no Emirates e continua no G-4

O Arsenal venceu o Huddersfield por 1 a 0, no Emirates Stadium, em partida válida pela décima sexta rodada da Premier League. Em um jogo complicado, Lucas Torreira, mais uma vez, sobressai e marca um golaço para garantir a vitória do time do norte de Londres, que vai à terceira posição e aguarda o jogo entre Chelsea e Manchester City para saber se mantém a posição.

A primeira etapa começou truncada para as duas equipes. O Huddersfield não deixou o Arsenal ter saída de bola, pressionando todos os jogadores no campo de defesa. Os Gunners tentavam furar o bloqueio rival com Aubameyang e Lacazette, mas sem sucesso em suas ofensivas.

O jogo só foi ter sua primeira chance real aos 29 minutos, com o time do norte de Londres. Xhaka, pelo lado direito, cruzou para dentro da área e encontrou Aubameyang, que acabou desviando pelo lado esquerdo do gol, desperdiçando uma grande chance.

Logo em seguida, Lacazette teve a oportunidade de colocar o Arsenal na frente. Após belo passe de Bellerín, o camisa 9 chutou a bola por cima da trave. Ao fim do primeiro tempo, o atacante francês conseguiu encontrar o caminho das redes, mas o gol foi anulado pelo bandeira.

Na volta das equipes ao gramado, o Arsenal fez valer o fator casa, e mostrou que continua soberano no segundo tempo dos jogos. Com a entrada de Mkhitaryan no lugar de Lacazette, os Gunners foram para cima no primeiro minuto.

O armênio, em seu primeiro lance no jogo, arriscou um chute da intermediária e tirou tinta da trave defendida por Lossl. O time de Londres conseguia impor seu ritmo no jogo, mas pecava no último terço do campo, em uma partida nada boa de Aubameyang.

O camisa 14 teve boas oportunidades durante a partida. Aos 64 minutos, o gabonês recebeu cruzamento na área de Xhaka, mas cabeceou para fora, desperdiçando mais uma grande chance.

Mas foi Aubameyang que deu assistência para Torreira, enfim, abrir o placar no Emirates. Após cruzamento de Guendouzi, o camisa 14 não conseguiu finalizar ao gol, e levantou a bola por cima dos zagueiros, encontrando o uruguaio para fazer um golaço de voleio.

O Huddersfield ainda tentou pressionar ao final do jogo, mas já era tarde de mais para uma reação. Com a vitória em casa, o Arsenal vai ao terceiro lugar na classificação, com 34 pontos. Já o Huddersfield vai para a zona de rebaixamento com a derrota, na 18ª posição, com 10 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Arsenal joga no domingo (16) e vai até o sul da Inglaterra enfrentar o Southampton, às 11h30, no horário de Brasília. O Huddersfield enfrenta no sábado (15) o Newcastle em casa, às 13h no horário de Brasília.