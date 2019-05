Festa inédita na capital! Union Berlin despacha Stuttgart no Relegation e chega à Bundesliga

Sim, o Union Berlin garantiu a subida de divisão, indo à Bundesliga pela primeira vez em sua história! A confirmação da vaga veio após um novo empate com o Stuttgart, dessa vez na capital alemã, por 0 a 0. Com o critério do gol fora de casa, os berlinenses já tinham conquistados um bom resultado na Suábia, quando também ficaram na igualdade, mas por 2 a 2. Assim, o placar sem gols pôs o time fundado na Alemanha Oriental na elite do futebol nacional.

Dez temporadas seguidas na 2.Bundesliga foi o tempo em que o Union Berlin lutou pelo acesso. Em 2018-19, conquistou seu melhor resultado ao chegar em terceiro na segunda divisão, posição que garantiu vaga no Relegation (repescagem) e medir forças com o Stuttgart, que terminou em 16º na Bundesliga.

Jogo à flor da pele

Dentro de campo, o jogo carregou tensão para os dois lados do início ao fim. Preocupado em não tomar gol, os mandantes conseguiram neutralizar bem as ações sem muita criatividade dos suábios. A única grande chance do primeiro tempo foi a batida de falta de Aogo, do Stuttgart, que abriu o placar, mas o VAR anulou porque Rodríguez fazia "pivô" na frente do goleiro em posição irregular.

VfB Stuttgart's 2018/19 season ends in relegation. They follow Hannover 96 and 1. FC Nürnberg into the second division. pic.twitter.com/3HBFZ8swGz — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 27, 2019

No segundo tempo, o Stuttgart começou a se desesperar pelo gol, porém sempre barrava na defesa menos vazada da 2.Bundesliga. Quando atacou efetivamente, o UB ainda mandou duas bolas na trave com Abdullahi. No fim, os sete chutes a gol por parte do time da primeira divisão contra os únicos dois do Union não foram suficientes para marcar um gol se quer. Assim, quando o árbitro apitou pela última vez no Stadion An der Alten Forsterei a torcida invadiu as quatro linhas e iniciou a festa na capital alemã.

Desfecho

Em 53 anos desde sua refundação, o Union Berlin nunca havia chegado na primeira divisão. Esta foi a terceira vez em 11 edições, que o time da 2.Bundesliga leva a melhor contra o da Bundesliga. Assim, o UB se junta a Colônia e Paderborn — esses outros dois garantiram vagas diretas por terem sido o primeiro e segundo, respectivamente. Já o Stuttgart faz como Hannover e Nürnberg, que também caíram ao segundo escalão do futebol alemão.