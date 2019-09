Schalke 04 vence RB Leipzig fora de casa e encosta nos líderes

O Schalke 04 visitou o RB Leipzig, na manhã deste sábado (28), pela 6ª rodada da Bundesliga. Na Red Bull Arena, os Azuis Reais venceram o vice-líder do campeonato por 3 a 1. A partida teve gols de Sané, Harit e Matondo para os azuis e Forsberg após falha de Nübel.

O Schalke enfrenta o Colônia no próximo sábado (05), às 13h30, na Veltins Arena, pela 7ª rodada da Bundesliga. Já o RB Leipzig visita o Bayer Leverkusen às 10h30.

Primeiro tempo azul

O Schalke não se amedrontou pelo fato de estar jogando na casa do vice-líder do campeonato. Logo nos minutos iniciais, Guido Burgstaller e Salif Sané tiveram chances de abrir o placar. Do outro lado, Marcel Sabitzer acertou a trave.

O RB continuou fazendo pressão com o ataque, mas com uma brilhante performance, o goleiro Nübel impediu a festa dos torcedores presentes. Aos 29, Mascarell em cobrou escanteio e Sané na área cabeceou para as redes, marcando o primeiro gol.

O Leipzig aceitou a pressão. No fim da etapa, Harit foi derrubado por Amadou Haidara, mas o árbitro deixou o jogo seguir. Com o auxílio do VAR, acabou-se assinalando penalidade para os visitantes. Aos 43, Harit cobrou e ampliou para 2 a 0.

Vitória do Schalke e falha de Nübel

Mesmo com a vantagem no resultado, os azuis não recuaram e continuaram atacando e pressionando. Não demorou para o terceiro gol sair. Em contra-ataque rápido, Harit facilitou para Matondo, que marcou seu primeiro gol na Bundesliga.

Com o jogo se encaminhando para o final, os donos da casa tiveram um gol de honra. Forsberg chutou, e ao tentar defender, o goleiro deu um soco para afastar, mas acabou mandando para o próprio gol. O Schalke dominou a partida até o fim, já que o RB não conseguia mais pressionar e finalizar corretamente. O placar foi de 3 a 1.

O time dos mineradores subiu para a 3ª colocação, com treze pontos. Já o RB Leipzig é o segundo, e tem a mesma pontuação do adversário, mas leva vantagem nos critérios de desempate.