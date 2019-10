Shakhtar Donetsk derrota Atalanta com gol nos acréscimos pela Champions League

O Shakhtar Donetsk garantiu a primeira vitória na UEFA Champions League nesta terça-feira (01) contra o Atalanta por 2 a 1, no Estádio Giuseppe Meazza, pela segunda rodada da fase de grupos. Duván Zapata abriu o placar para o time da casa, Júnior Moraes empatou e com gol de virada nos minutos finais, Manor Solomon garantiu os três pontos para o time ucraniano que se mantém em terceiro no grupo C.

Primeiro tempo de empate

Os donos da casa começaram a primeira etapa melhor, pressionando com ritmo acelerado. Aos 14 minutos, o time teve a primeira boa chance com a penalidade marcada após Ilicic cair na grande área por Kryvtsov. A cobrança, feita pelo mesmo jogador, parou nas mãos do goleiro Pyatov, frustrando torcedores. Mesmo com o erro, o grupo continuou em busca de abrir o placar até que Pasalic acertou a trave, Hateboer cruzou para o atacante Zapata finalizar com categoria para as redes rivais.

Atrás no resultado, os laranjas foram para cima em busca do empate com chances ataques de Marlos, Taison e Alan Patrick. Contando 41 minutos, Júnior Moraes arrancou o empate ao mandar para o gol e passar por cima do goleiro.

Virada nos acréscimos

Após o intervalo, os donos da casa subiram ao gramado com um desempenho melhor do que no primeiro tempo, pressionando mais e saindo para jogo em busca do segundo gol até o final da partida. Do outro lado, o goleiro Pyatov protagonizou boas defesas em favor dos laranjas, impedindo jogadas e finalizações de tornarem o placar negativo em seu favor.

Já nos acréscimos da partida, Solomon conseguiu a virada para os ucranianos com muito suor e deixou 2 a 1 o resultado, dando a primeira vitória ao Shakhtar na fase de grupos da UEFA Champions League.

No grupo C, o inglês City domina, com seis pontos, seguido do Dínamo Zagreb e Shakhtar com três, e o Atalanta zerado.

Pela 3ª rodada, o time ucraniano enfrenta o Dínamo Zagreb na terça-feira (22), às 13h55, na Ucrânia. Já o italiano visita o Manchester City na Inglaterra, às 16h.