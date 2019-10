Itália bate a Grécia e garante vaga para a Eurocopa 2020 

Com três rodadas de antecedência, sete vitórias em sete rodadas e 21 pontos, a Itália garantiu a classificação para a Eurocopa 2020 após vencer por 2 a 0 a Grécia neste sábado (12) no Estádio Olímpico, em Roma, pelo grupo J. Os responsáveis pelo grande triunfo da equipe foram Jorginho e Bernardeschi.

Primeiro tempo morno

Com o estádio lotado de torcedores cantando e vibrando pelo time italiano, a equipe não correspondeu nos minutos iniciais. Os visitantes tiveram a primeira boa oportunidade com Limnios levando perigo para o goleiro Donnarumma, que realizou boa defesa, evitando o gol. A Itália tomou o rumo do jogo, partiu para cima e mostrou seu poder ofensivo. Insigne e Barella foram responsáveis pelas melhores chances na primeira etapa, porém, esbarraram muitas vezes na defesa dos rivais.

Vitória da Azzura e classificação

Sabendo que precisavam da vitória, os italianos saíram em busca do gol a qualquer custo. Insigne foi o primeiro a pressionar a defesa grega, mas sem sucesso ao mandar a bola por cobertura. Já Immobile, ao receber passe de Bernardeschi, cabeceou para as redes, mas Paschalakis espalmou. O goleiro teve ainda outras defesas que desanimaram o torcedor presente. Do lado dos visitantes, Koulouris quase fez o primeiro da partida após erro grave de Verratti. Para compensar o erro, o jogador participou do lance que originaria o primeiro gol.

Ao jogar para Insigne, o jogador do Napoli chutou e Bouchalakis cortou com o braço a bola. Marcado o pênalti pelo árbitro, Jorginho cobrou e assinalou o 1 a 0. A partir daí, os gregos perderam o fôlego e pareciam abatidos.

O segundo gol, para finalizar a partida, veio com Bernardeschi com chute de fora da área. Nos minutos finais, Insigne tentou aumentar o placar, mas esbarrou no goleiro grego Paschalakis, responsável por grandes defesas. Com o placar de 2 a 0, a Azzurra respirou aliviada, já que esteve fora da última Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e comemorou a vitória com casa cheia.

Os italianos são os líderes do grupo J, com 21 pontos, invictos. Em segundo, a Finlândia com 12. Armênia e Bósnia empatados em 10 pontos, Grécia contando 5 e Liechtenstein 2.

Na 8ª rodada das Eliminatórias, a Azzurra enfrentará Liechtenstein na terça-feira (15), às 15h45, no Rheinpark Stadion. Enquanto isso, a Finlândia recebe a Armênia e a Grécia tem pela frente a Bósnia.