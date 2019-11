Bayern de Munique garante classificação e Tottenham segue vivo pela segunda vaga na UCL

O Grupo B da UEFA Champions League teve nesta quarta-feira (06) duas partidas validas pela 4ª rodada. O Bayern de Munique venceu por 2 a 0 o Olympiacos na Allianz Arena e carimbou a classificação para as oitavas de final. Ivan Perišić e Lewandowski marcaram para os anfitriões. Já o Tottenham goleou o Estrela Vermelha na Sérvia por 4 a 0, sem chances para a equipe rival. Os gols de Lo Celso, Eriksen e dois de Son deixaram o time inglês com um pé na classificação, já que permanecem em segundo lugar.

Bayern de Munique 2 x 0 Olympiacos

Mesmo passando por uma complicada situação na Bundesliga e estando sem técnico, o Bayern realizou um bom jogo. Os alemães pressionaram durante toda a primeira etapa, além de terem as melhores chances. Porém, o goleiro José Sá teve grande destaque ao impedir de abrirem o placar. Foi somente no segundo tempo que Lewandowski, o artilheiro, fez o primeiro da partida ao receber cruzamento de Coman, encher o pé e mandar para as redes.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Os visitantes pouco perigo ofereceram. O Bayern ampliou no finalzinho com Perišić em jogada espetacular da equipe bávara.

Estrela Vermelha 0 x 4 Tottenham

Em busca da classificação, o clube inglês precisava da vitória para disparar no grupo. O primeiro gol saiu apenas aos 34 minutos após Lo Celso em lance confuso envolvendo Kane, Son e a zaga rival. Após muita insistência e chances, o atacante mandou para as redes. No segundo tempo, Son abriu a porteira ao marcar duas vezes.

No primeiro, aos 12', o sul-coreano aproveitou para mandar perdão para o jogador André Gomes, do Everton, por lance ocorrido na última partida da Premier League que acabou resultando em uma lesão. Aos 16, marcou mais um ao receber passe de Rose. No final da partida, Eriksen carimbou os três pontos na conta.

Próximos desafios

Já classificado, ao Bayern de Munique, com doze pontos, resta a penas a preocupação de manter a primeira colocação no grupo. O Tottenham é favorito para assumir a segunda classificação, com sete pontos. Porém, se vacilar nas duas próximas rodadas, pode perder a vaga para o Estrela Vermelha, que tem três pontos em terceiro, precisando de duas vitórias e derrotas dos ingleses. O Olympiacos permanece com apenas um ponto, restando apenas a briga para a Europa League.