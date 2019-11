Bélgica goleia Rússia e assume primeira posição do Grupo I das Eliminatórias da Euro

A Bélgica venceu a Rússia por 4 a 1 nas Eliminatórias da Eurocopa 2020 e garantiu o primeiro lugar do Grupo I. A partida foi realizada no Estádio Krestovsky, na Rússia. Mesmo com a derrota, os russos também estão classificados, ficando na vice-liderança.

No Chipre, a Escócia venceu por 2 a 1 o Chipre. Já San Marino foi derrotado pelo Cazaquistão por 3 a 1, em San Marino. Nenhuma das equipes citadas possuem chances de garantir o acesso.

Rússia 1 x 4 Bélgica

Buscando garantir a primeira posição, os belgas partiram para o ataque. No primeiro tempo, a equipe visitante controlou o jogo e marcou três gols, com destaque para os irmãos Hazard. Thorgan fez o primeiro e Eden marcou os outros dois.

Reprodução / Euro Oficial

Fechando o placar, Lukaku fez o quarto. Ao garantir a vitória, os belgas diminuíram o ritmo e Dzhikiya aproveitou a chance com o rebote da defesa de Courtois para marcar o gol de honra. A equipe da Bélgica segue para a última rodada sem perder.

Chipe 1 x 2 Escócia

Os visitantes abriram o placar aos doze minutos com Ryan Christie. A Seleção do Chipre aproveitou as melhores oportunidades e os erros dos rivais e, sem desperdiçar, empatou com gol de Georgios Efrem. Na segunda etapa, os escoceses aumentaram com John McGinn.

Ambas as equipes não podem mais garantir passaporte para a Euro. A Escócia segue encaminhada para garantir o terceiro lugar de honra.

San Marino 1 x 3 Cazaquistão

Nem a derrota em casa conseguiu acabar com a celebração dos jogadores da equipe de San Marino por marcar o primeiro gol nas Eliminatórias da Euro 2020 e o primeiro desde 2017.

O time visitante logo abriu o placar aos seis minutos com Zaynutdinov. Dominando a partida, conseguiram marcar mais dois na metade da etapa com Suyumbayev e Aleksey Shchotkin.

No segundo tempo, o zagueiro Filippo Berardi marcou e fez história no país.

Situação do Grupo I

A Bélgica segue em primeiro, com 27 pontos. A vice liderança fica por conta da Rússia, com 21. Em terceiro, a Escócia briga para manter-se, com 10 pontos, seguida de Chipre e Cazaquistão com a mesma pontuação. San Marino segue na lanterna, zerado.

Na décima e última rodada da fase eliminatória da Euro 2020 realizadas na próxima terça-feira (19) às 16h45, a Bélgica recebe o Chipre, San Marino enfrenta a Rússia e a Escócia tem pela frente o Cazaquistão.