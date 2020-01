No retorno da Bundesliga, Schalke 04 vence Monchengladbach

Abrindo a 18ª rodada e marcando a volta da Bundesliga após o longo recesso, o Schalke 04 venceu dentro da Veltins-Arena o vice-líder, Borussia Monchengladbach, por 2 a 0. Serdar e Gregoritsch marcaram os dois gols durante a segunda etapa de jogo.

Com o resultado, os azuis subiram para quarta posição, com 33 pontos. Já os potros mantém o segundo lugar, com 35.

Primeiro tempo de goleiros

A primeira etapa de jogo teve boas chances em ambos os lados, mas quem brilhou foram os defensores de redes. Plea saiu na frente para os visitantes, porém, parou no goleiro da casa, Schubert. Momentos depois, Sommer, o goleiro do Borussia, também mostrou qualidade ao evitar que Gregoritsch, Raman e Serdar abrissem o placar.

Nos minutos finais, Marcus Thuram teve a oportunidade de marcar, mas o estreante Gregoritsch salvou, por pouco, em cima da linha.

Dois gols e a vitória azul

No segundo tempo, o Schalke voltou melhor e mais agressivo. Serdar tomou posição, recebeu grande passe de Gregoritsch e bateu diretamente para o canto direito de Sommer, deixando-o sem chances de defesa. Com a primeira marcação, o time da casa ganhou gás. Caligiuri teve bom chute de longe, mas acabou sendo desviado por Ginter.

Não demorou até os azuis ampliarem o placar. Em contra-ataque, Raman ficou de frente com o goleiro, tocou para Gregoritsch que aproveitou e anotou o primeiro gol com a camisa do time. Até o final da partida, o Gladbach levou perigo em poucos momentos para a defesa do Schalke. O clube visitante teve muitas dificuldades para se encontrar. Ao apito final, os donos da casa fecharam com 2 a 0 em favor.

Próximos confrontos

No sábado (25), pela 19ª rodada Bundesliga, o Monchengladbach recebe o Mainz, às 11h30. Já o Schalke vai até a Allianz Arena enfrentar o Bayern de Munique, às 14h30.