Atlético de Madrid derrota Villareal de virada e sobe para terceira colocação do Espanhol

O Atlético de Madrid fechou o domingo (23) com chave de ouro após vencer o Villareal de virada pelo Campeonato Espanhol. Encerra-se assim uma semana positiva de duas vitórias seguidas, a primeira sobres os atuais campeões da Ligas dos Campeões, o Liverpool. O time se encontra agora na terceira colocação da Liga.

Jogando em casa, o time de Simeone tomou um susto em casa ao deixar o time de amarelo abrir o marcador logo aos 17 minutos da primeira etapa com Paco Alcácer. A equipe demorou para chegar ao empate. Apenas no apagar das luzes do primeiro tempo, aos 40 minutos, o argentino Ángel Correa igualou o marcador.

No segundo tempo, o Atlético voltou mais ligado. Virou aos 19 minutos com Koke, de cabeça. E sacramentou a vitória com o português João Felix, em chute de fora da área.

O Atlético tem 43 pontos e agora ocupa o terceiro lugar, 10 a menos do que o segundo colocado, Real Madrid. Nessa 25ª rodada, os colchoneros subiram mais um degrau.

Seu adversário direto pela briga na ponta, o Getafe, tomou um sacode do Sevilha dentro de casa de 0 x 3 e caiu para quinto lugar, colocando os vencedores no encalço do Atlético, com o mesmo número de pontos, mas perdendo nos critérios de desempate.

A briga pelo titulo na La Liga esquenta, assim como para uma boa classificação para as competições da próxima temporada, como a Champions e a Europa League.