RB Leipzig goleia Schalke 04 e assume liderança provisória da Bundesliga

O RB Leipzig venceu o Schalke 04 com uma goleada de 4 a 0 jogando em casa, na Red Bull Arena, neste sábado (03) pela 3ª rodada da Bundesliga. Com gols de Bozdogan (contra), Angeliño, Orban e Halstenberg, a equipe de casa garantiu os três pontos e agora dorme na liderança. Já os Azuis Reais seguem zerados, na lanterna do campeonato.

Três gols no primeiro tempo

Estreando o novo treinador, o Schalke conseguiu entrar bem no jogo nos minutos iniciais, pressionando e tentando encontrar espaços para infiltrar-se na defesa do Leipzig. Mas esse momento durou pouco, já que aos 20 minutos a equipe da casa tomou o controle. Angeliño Tasende tentou, mas foi parado pelo goleiro Fährmann. Porém, em seguida, abriram o placar após Bozdogan desviar a bola sem querer para as redes.

Depois do gol, o RB tomou fôlego e aumentou a vantagem no placar. Angeliño em bela finalização mandou para as redes, sem chances para o goleiro azul. Minutos depois, Orban, de cabeça, fez 3 a 0 para os anfitriões.

Goleada do Leipzig

Para deixar a situação ainda mais dramática, Fährmann precisou ser substituído depois de fortes dores. O Schalke entrou em campo com uma postura diferente, tendo chances com Rönnow e Bozdogan, mas sem sucesso. Mesmo com diversas tentativas, o Leipzig ainda teve tempo de fazer mais um gol com Marcel Halstenberg convertendo a penalidade assinalada após Nastasic segurar a bola erroneamente na área, finalizando a partida em 4 a 0.

Pela 4ª rodada da Bundesliga, o RB Leipzig visita o Augsburg no sábado (17), às 10h30, na SGL Arena. No domingo (18), o Schalke 04 recebe o Union Berlin às 13h na Veltins Arena.