Juventus segura vantagem, empata com rival Internazionale e avança à final da Coppa Italia

Após construir boa vantagem por 2 a 1 no jogo de ida, a Juventus fez o necessário para segurar o empate sem gols diante da Internazionale nesta terça-feira (9), na Allianz Stadium, válido pelo jogo de volta das semifinais da Coppa Italia e em mais um capítulo do Derby D’Italia.

Na partida anterior, Cristiano Ronaldo (duas vezes), por parte dos bianconeri, e Lautaro Martínez, para o lado dos nerazzurri, marcaram os gols do confronto.

Distribuição tática

O técnico Andrea Pirlo fez poucas mudanças em relação ao jogo de ida, mas não alterou o esquema tático, com a Juventus sendo escalada no 4-4-2. De Ligt e Demiral auxiliaram o goleiro Buffon na defesa, enquanto Danilo e Alex Sandro atuaram nas laterais. No meio, Cuadrado, Bentancur, Rabiot e Bernardeschi cuidaram da movimentação e dupla de ataque foi formada por Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

Por outro lado, o treinador Antonio Conte manteve seu tradicional 3-5-2 e mandou a Internazionale a campo com força máxima: Skriniar, de Vrij e Bastoni ajudaram o arqueiro Handanovic atrás, enquanto Hakimi e Darmian atuaram nas laterais do meio-campo. Barella, Brozovic e Eriksen jogaram mais avançados e fizeram ligação ao ataque com a dupla artilheira Lukaku e Lautaro Martínez.

Atuação sólida da defesa bianconera define classificação no fim

A Internazionale se esforçou ao máximo, porém não conseguiu levar muito perigo à defesa do time da casa e, consequentemente, não movimentou o placar. Mais recuada, principalmente no primeiro tempo, a Juventus se manteve bem atrás para segurar o favorável resultado.

Durante os 90 minutos, o jogo foi movimentado e disputado, com 33 finalizações ao todo, sendo 21 por parte dos nerazzurri e 12 por parte dos bianconeri. Os chutes no alvo, contudo, foram abaixo: apenas sete no total. Pouco acionados, Handanovic e Buffon fizeram, respectivamente, quatro e três defesas.

Na primeira etapa, a Juve levou vantagem com 62% de posse de bola, mas sendo a maior parte administrada na defesa, enquanto a Inter ficou com 65% no segundo tempo e persistiu em sua característica ofensiva, apesar do time mandante não jogar tão retrancado na etapa final.

Não faltou determinação, porém novamente a equipe visitante falhou na necessidade de marcar gols. Assim foi eliminada da Champions League, quando empatou sem gols diante do Shakhtar Donetsk na última rodada da fase de grupos, e agora perdeu a chance de avançar à final da copa nacional. Com isso, restou somente a Serie A para os nerazzurri na atual temporada.

Próximos compromissos

Com a classificação em mãos, a Juventus aguarda o confronto entre Atalanta e Napoli, que será realizado nesta quarta-feira (10), para definir quem irá encarar na grande final da Coppa Italia, com data agendada para o dia 19 de maio.

Pela Serie A, o time de Turim volta a campo no sábado (13) e irá visitar o Napoli, às 14h, enquanto a equipe de Milão recebe a Lazio no domingo (14), às 16h45.