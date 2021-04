Fora de casa, Atlético de Madrid vence Granada em La Liga

Em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid foi até o Estádio Los Carmenes e superou o Granada por 2 a 1. Llorente abriu o placar para os visitantes, Herrera logo em seguida empatou e Ángel Correa garantiu os 3 pontos para os comandados de Diego Simeone.

O primeiro tempo foi marcado pela alternância dos times no controle das ações do jogo, no entanto com pouca ofensividade, o Atlético cresceu no fim da primeira etapa. Em sua melhor chance, aos 29, Luis Suarez chutou para boa defesa de Rui Silva.

A partida cresceu em emoção na segunda etapa, o Atlético povoava o campo defensivo do Granada e chegou ao gol aos 17 minutos, quando Llorente cortou a marcação, chutou de perna esquerda e a bola atingiu o cantinho da meta. A reação do time da casa foi imediata, aos 20, Herrera chutou após cruzamento rasteiro e contou com desvio na defesa colchonera para estabelecer igualdade.

O segundo gol do Atlético foi parecido com o tento do Granada, aos 29, Ángel Correa chutou e o desvio em Vallejo a bola foi parar na rede, determinando mais uma vitória do time da capital.

Classificação e próximos compromissos

Líder com 54 pontos, o Atlético volta a campo no dia 17, fora de casa contra o Levante. Oitavo com 30 pontos, o Granada vai até a Itália na próxima quinta-feira encarar o Napoli pela Uefa Europa League.