Julian Nagelsmann lamenta falhas defensivas em revés: "Compensar gols no jogo da volta"

Não deu para os alemães. Na tarde desta terça-feira (16), RB Leipzig e Liverpool fizeram o primeiro jogo das oitavas de final da UEFA Champions League. O jogo que foi disputado na Púskas Arena, em Budapeste, terminou 2 a 0 para os Reds com gols de Salah e Sadio Mané.

Apesar dos dois gols adversários saírem no segundo tempo, Julian Nagelsmann afirmou em entrevista que foi o melhor RB Leipzig do jogo. "Jogamos um bom jogo no segundo tempo e criamos muitas chances. Cometemos dois grandes erros, que nos puniram neste nível. No entanto, o que é pior é que não tiramos o melhor de nossas chances", lamenta o treinador.

Sobre os erros de Sabitzer e Upamecano, que geraram os gols, Nagelsmann disse que podem acontecer por serem parte do esporte. "Apesar de tudo, foi um jogo bom para nós. Não fomos dois gols piores do que o Liverpool. Temos que compensar esses dois gols no jogo de volta".

Marcel Sabitzer, que falhou no primeiro gol, lamentou a derrota do time, mas também apontou qualidades no jogo. "Por longos períodos do jogo, tivemos um bom desempenho e tivemos duas ou três boas oportunidades. Infelizmente, começamos a segunda parte com dois erros individuais", admitiu o camisa 7.