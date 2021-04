RB Leipzig e Liverpool abrem mata-mata da Champions na Alemanha

A espera acabou! O mata-mata da UEFA Champions League começa nesta terça-feira (16). E na Red Bull Arena, em Leipzig, o RB Leipzig encara o Liverpool em um confronto inédito. O time alemão encara os ingleses em casa na busca por uma nova boa campanha na competição europeia. Para isso, os comandados de Julian Nagelsmann querem manter aumentar a sequência de quatro vitórias seguidas na temporada. Em contraponto, Jurgen Klopp e companhia já somam três derrotas consecutivas.

Alemães confiantes na boa temporada

Vice-líder da Bundesliga, o RB Leipzig fez boa campanha na fase de grupos, somando 12 pontos e ficando atrás somente do PSG na chave H. O técnico da equipe Julian Nagelsmann em entrevista coletiva ressaltou a qualidade do adversário mas não abriu mão de enaltecer o desempenho de seus comandados: “Estamos em um ótimo momento. Ganhamos nossas quatro últimas partidas, enquanto o Liverpool não venceu cinco de seus últimos sete jogos. “Eles (Liverpool) ainda são um pouco favoritos baseando-se na experiência internacional deles. Mas mostramos que podemos desempenhar bem nosso jogo contra adversários desse nível." ponderou.

Provável escalação: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabiter, Kampl, Olmo, Angelino; Poulsen, Nkunku. Técnico: Julian Nagelsmann.

Reds observam na Champions uma chance para recuperação

Com três derrotas consecutivas na Premier League e fora do grupo de acesso à próxima Champions, o Liverpool passa por um momento conturbado. Em manifestação pré-jogo, o treinador Jürgen Klopp admitiu erros pontuais que na sua visão podem ser contornados: "Temos de manter as nossas coisas boas. Se você visse os jogos contra Manchester City e Leicester, não parecia que íamos sofrer sete e marcar dois. Aconteceu por causa de erros individuais. Tivemos alguns jogos não muito bons, mas fizemos alguns bons jogos recentemente." analisou.

Provável escalação: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane. Técnico: Jürgen Klopp.