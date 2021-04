Invictos na fase de grupos, Lazio e Bayern iniciam briga por vaga nas quartas

A segunda semana de jogos válidos pela ida das oitavas de final da Uefa Champions League será aberta na tarde desta terça-feira (23). E um dos confrontos será disputado no Estádio Olímpico, em Roma/ITA, entre Lazio e Bayern, a partir das 17 horas.

Italianos buscam manter ascensão

Sexta colocada na Serie A e próximo do grupo de classificação para a próxima Champions, a Lazio na atual temporada está invicta na competição europeia. Na fase de grupos, somou duas vitórias e quatro empates. Para o confronto desta terça, o técnico Simone Inzaghi não contará com os zagueiros Luís Felipe e Radu, ambos lesionados. O jogador ítalo-brasileiro foi retirado da lista de jogadores que disputam o torneio continental após ser submetido a cirurgia com previsão de retorno na próxima temporada.

Desfalcado, Bayern prega respeito ao adversário

O atual campeão europeu e mundial tropeçou nas duas últimas partidas da Bundesliga (empate em 3 a 3 contra o Arminia Bielefeld e derrota por 2 a 0 diante do Eintracht Frankfurt), tem uma lista extensa de desfalques. O lateral-direito Pavard e o atacante Thomas Müller se recuperam do novo coronavírus. O zagueiro Nianzou e os meias Gnabry e Tolisso estão com lesões na coxa, enquanto o atacante brasileiro Douglas Costa sente dores no pé e o goleiro Nübel está fora por lesão no tornozelo.

A dificuldade em não contar com todos os jogadores, além da sequência intensa de jogos deixam o técnico Hansi Flick cauteloso. Em relação ao duelo contra a Lazio, o treinador mantém uma linha conservadora de pensamento. "Quando a Uefa Champions League começar, temos que estar em plena forma. Mas olhando para as últimas semanas, aconteceram muitas partidas, muita tensão no time e alguns jogadores ausentes", relatou o treinador.

Ficha técnica de Lazio x Bayern – Uefa Champions League 2020-21, jogo #1 oitavas de final

Estádio Olímpico, Roma/ITA – 17 horas desta terça-feira (23)

Lazio – Pepe Reina; Patric, Acerbi e Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Lazzari; Joaquín Correa e Ciro Immobile. Técnico: Simone Inzaghi.

Bayern – Neuer; Süle, Jérôme Boateng, Alaba e Alphonso Davies; Kimmich e Marc Roca; Leroy Sané, Goretzka e Coman; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Arbitragem de campo – Orel Grinfeeld (ISR), auxiliado por Roy Hassan (ISR) e por Idan Yarkoni (ISR), com Gal Leibovitz (ISR) como quarto árbitro

Arbitragem de vídeo – Juan Martínez Munuera (ESP), auxiliado por Roi Reinshreiber (ISR)