Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Juventus vence Crotone e entra no G-4 da Serie A

E a Juve voltou pro G-4! Na tarde desta segunda-feira (22), a Juventus recebeu o Crotone em jogo válido pela 23ª rodada da Serie A. Após o time de Andrea Pirlo perder o primeiro jogo das oitavas de final na Uefa Champions League, os bianconeri precisavam dos três pontos para recuperar sua confiança. Já o Crotone vive uma situação bem mais difícil no campeonato: o lanterna da competição tem apenas 12 pontos e não vence há cinco jogos.

A Juve conseguiu se manter dominante e venceu o jogo por 3 a 0, com gols de Weston McKennie e dois de Cristiano Ronaldo. A vitória fez o time subir para a terceira posição, ultrapassando Roma e Atalanta.

Cristiano marca dois e Juve volta ao G-4 da Serie A

Após a derrota por 2 a 1 para o Porto na Uefa Champions League no meio de semana, a Juventus precisava vencer para não deixar o G-4 da Serie A ficar muito distante. Dominante nos 90 minutos, a Juve conseguiu abrir o placar aos 38 minutos, com Cristiano Ronaldo. Pouco tempo depois, aos 46, o português marcou seu 18º gol na Serie A, voltando a artilharia do campeonato.

Os números do primeiro tempo mostram que o resultado do primeiro tempo foi completamente dominado no Allianz Stadium. De um lado, o time de Pirlo acertou cinco das 16 finalizações no gol de Cordaz. Por outro lado, o Crotone não acertou nenhum dos seis chutes no gol de Buffon.

O segundo tempo foi bem mais disputado do que o primeiro. A Juventus tirou um pouco o pé do acelerador e administrou bem o resultado conquistado no primeiro tempo. Aos 66', McKennie ampliou o placar e decretou a vitória por 3 a 0.

Os números da segunda etapa mostram o domínio continuou com a Juve, mas os times não foram tão diferentes um do outro: além da posse de bola (54%), foram 11 chutes, com três deles sendo no gol. Já do outro lado, o Crotone chutou nove vezes e dois foram em direção ao gol de Buffon.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, a Juve assume a terceira posição, com 45 pontos - e abre um de vantagem para a quarta colocada Roma. Já o Crotone permanece na lanterna, com 12 pontos.

A rodada da Serie A do Calcio será realizada no próximo final de semana. No sábado (27), a Juve visita o Hellas Verona às 16h45. Já no domingo (28), às 11h, o Crotone recebe o Cagliari no Stadio Ezio Scida.