Real Madrid fura bloqueio da Atalanta no fim e abre vantagem para segundo confronto

O Real Madrid visitou a equipe da Atalanta no Gewiss Stadium, em Bergamo/ITA, para a disputa da primeira partida das oitavas de final da Uefa Champions League. Com pouquíssimas ideias e muitos desfalques, a equipe merengue conseguiu vencer o jogo por 1 a 0 e largar na frente nessa disputa.

Foram 19 atletas relacionados para o jogo. Sete desses atletas subiram do Real Madrid Castilla devido aos desfalques de Benzema, Eden Hazard, Sergio Ramos, Fede Valverde, Éder Militão, Rodrygo, Odriozola, Marcelo e Carvajal.

Apesar de todos esses desfalques, o Real Madrid conseguiu apresentar um repertório novamente pobre. Zidane é criticado, há um bom tempo, por não conseguir realizar mudanças táticas interessantes e inovadoras, bem como realizar substituições que pouco mudam o sistema do Real Madrid. Nesse confronto isso foi visto novamente.

Primeiro tempo

O Real Madrid abusava da sua velocidade pelo seu lado esquerdo. Com Isco de falso 9, o escape era utilizar-se de triangulações entre Mendy, Vinicius Jr e Isco. Jogada que foi feita logo no início do jogo, com um belo passe do brasileiro para Mendy, que saiu livre na cara do gol para marcar e sofreu uma falta. O árbitro entendeu tal falta como "chance clara e manifesta de gol" e expulsou Freuler, aos 17 minutos.

Após a expulsão de Freuler, Gasperini optou pela saída de Zapata e colocou o volante Pašalić, modificando seu esquema de jogo apesar de estar com menos um em campo. Realizou mudanças táticas avançando o meio campo e diminuindo os espaços entre Casemiro, Modric e Kroos.

Segundo tempo

Apesar de estar em vantagem, com um a mais em campo, Zidane optou por não modificar a equipe do Real Madrid em nenhum aspecto. A triangulação que havia resultado na expulsão de Freuler não existia mais. O Real Madrid virou um bando em campo e pouco conseguia produzir, apesar de estar com mais posse de bola.

Aos 57', Zidane substituiu Vinicius Jr por Mariano Diaz, perdendo a velocidade e amplitude que tinha do lado esquerdo, mas dando mais espaço para Mendy atacar. O Real Madrid continuou sem ideias, torcendo por um lampejo individual de algum jogador.

Até que aos 40 minutos, Ferland Mendy acertou uma bela finalização de fora da área, com a perna direita, e abriu o placar para a equipe merengue.

Por mais que a partida tenha sido muito criticada pela torcida do Real Madrid, e com razão, a equipe venceu fora de casa e larga em grande vantagem para o próximo confronto, em casa. Qualquer empate garante os merengues nas quartas de final. Aos italianos, resta apenas a vitória por dois gols de vantagem ou por um tento, desde que o placar seja igual ou maior que 2 a 1. Triunfo simples leva a disputa ao tempo extra.

O Real Madrid enfrenta, na próxima segunda (1º) a Real Sociedad, em Madrid, na busca do título da LaLiga, após tropeços por parte do Atlético de Madrid. Já a Atalanta enfrenta a Sampdoria, fora de casa, no domingo (28).