Satisfeito com vantagem diante da Atalanta, Zidane critica atuação do Real Madrid

O Real Madrid saiu em vantagem no confronto diante da Atalanta. Em jogo disputado nesta quarta-feira (24) e realizado no Gewiss Stadium, em Bergamo/ITA, os merengues venceram por 1 a 0, com gol marcado por Ferland Mendy aos 40 minutos do segundo tempo. O simples resultado garante que o time espanhol possa avançar às quartas de final da Uefa Champions League com qualquer empate no jogo da volta, em seus domínios. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Zinédine Zidane comemorou o resultado, mas destacou que a atuação de seus comandados não foi boa.

“Custou-nos, mas, no final, é um bom resultado. Não fizemos um grande jogo porque jogamos com um a mais, mas, no final, é um resultado importante com um gol fora. Sabemos que temos o jogo de volta e temos que vencer em casa. Não faltou nada, porque vencemos por 1 a 0. É um bom resultado. Jogamos contra uma equipe muito forte fisicamente e eles fizeram um ótimo trabalho defensivamente”, explicou.

Zizou também falou sobre o uso de Isco como referência ofensiva. Após muito tempo sem ser utilizado, o jogador entrou de primeira devido aos inúmeros desfalques da equipe hispânica. Com muitos elogios ao atleta, o comandante merengue destacou o fato do camisa 22 ter uma boa atuação em uma posição que não é a habitual.

“Já faz muito tempo que ele jogou e entrou em uma posição que não é a dele. Fez um bom jogo e sabemos o que Isco pode nos dar. Foi importante que ele jogasse hoje. Ele é nosso jogador e tem se saído bem, sabemos o que ele pode dar. Ele dá tudo de si quando joga e fez um bom trabalho. Continuamos com o que estamos fazendo. É verdade que há muitas baixas, mas os jogadores que temos estão bem, principalmente na defesa. Eles estão todos comprometidos. Quando há modificações, continuamos a fazer bem as coisas. Ofensivamente, hoje foi difícil para nós, mas estou feliz com o trabalho de todos. Temos que continuar assim”, disse.

O Real Madrid volta a entrar em campo apenas na próxima segunda-feira (1º). O time vai enfrentar a Real Sociedad no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri/ESP, em válido pela 25ª rodada de LaLiga 2020-21. Los Blancos estão na segunda colocação com 52 pontos, três atrás do líder e rival Atlético de Madrid.