Machucado, Ibrahimovic desfalca Milan por duas semanas

Após ser substituído na vitória do Milan por 2 a 1 sobre a Roma, no último domingo, Ibrahimovic acabou sofrendo uma lesão na coxa esquerda. Segundo o laudo médico, o jogador deve desfalcar o elenco por dez dias.

Peça importante no setor ofensivo, o sueco já anotou 14 gols na Série A TIM. Mesmo com 39 anos, é o pilar central do ataque ''rossonero'' e também um verdadeiro líder dentro de campo.

Estes serão os jogos que Ibrahimovic não poderá participar:

3 de março : Milan vs Udinese (Série A TIM)

7 de março: Hellas Verona vs Milan (Série A TIM)

11 de março: Manchester United vs Milan ( Europa League)

14 de março: Napoli vs Milan ( Série A TIM)

Outro lesionado é o meia-atacante Hakan Çalhanoğlu, que teve uma lesão na coxa esquerda. No entanto, o tempo de recuperação para o turco é de até uma semana, podendo ser relacionado na partida contra o Hellas Verona.