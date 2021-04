Milan e Napoli vencem e esquentam disputa no G-6 da Serie A

A briga pelo G-6 da Serie A do Calcio tá pegando fogo, bicho! Na tarde deste domingo (28), a Roma recebeu o Milan em jogo válido pela 23ª rodada da Serie A. Enquanto o Milan queria encostar na liderança, a Roma queria garantir uma vaga no G-4.

Com grande atuação dos goleiros, quem se deu melhor no duelo foram os rossoneris que venceram o duelo contra o time de Paulo Fonseca por 2 a 1. Os gols foram feitos por Kessié e Rebic e Veretout marcou para os donos da casa.

Milan vence Roma fora de casa e se aproxima da Inter de Milão

Milan e Roma vieram para o jogo na capital italiana após classificações na UEFA Europa League e resultados ruins na última rodada da Serie A. Por isso, os dois times precisavam dos três pontos.

O primeiro tempo se mostrou bem movimentado, mas o gol só saiu nos momentos finais. Aos 43', Kessié abriu o placar para os visitantes após Calabria sofrer falta dentro da área. No primeiro tempo, os lobos acertaram dois dos nove chutes no gol de Donnarumma. Do outro lado, os milanistas acertaram cinco das 11 finalizações no gol de Pau López.

O segundo tempo trouxe uma Roma tentando correr atrás do prejuízo. Aos 50', Veretout empatou a partida e deu a esperança que faltava. Porém, aos 58', Ante Rebic marcou seu quinto gol na temporada da Serie A.

Os números do segundo tempo mostram bem a melhora dos donos da casa. Enquanto o Milan acertou quatro dos seis chutes no gol de Pau Lopez, a Roma acertou seis de nove finalizações no gol de Donnarumma.

Enquanto isso, em Nápoles

Outro que brigava por vaga no G-6 era o Napoli, que recebeu o Benevento em seu Stadio Diego Armando Maradona. O confronto estava um pouco mais inclinado para os donos da casa, já que o Benevento permanece na 14ª posição.

Os napolitanos provaram seu favoritismo dominando 90 minutos do jogo e venceram o jogo por 2 a 0. Aos 34', Mertens abriu o placar e Politano ampliou aos 66'. O segundo tempo também teve a expulsão de Koulibaly aos 81, mas o Benevento nem conseguiu aproveitar seu jogador a mais.

Os números do jogo mostram a ampla dominância do Napoli. Além dos 60% de posse de bola, foram cinco de 18 chutes no gol de Montipò durante o jogo. Do outro lado, Meret teve que trabalhar em três das quatro oportunidades que os visitantes tiveram no jogo.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Milan segue na segunda colocação, já que a Inter também venceu na rodada. Já o Napoli permanece em sua sexta posição, apenas um ponto de diferença da Roma, e o Benevento cai para 16º, com 25 pontos.

A próxima rodada da Serie A será no meio de semana. Na quarta-feira (03), o dia começa com Sassuolo e Napoli às 14h30 e termina com Benevento x Hellas Verona, Fiorentina x Roma e Milan x Udinese às 16h45.