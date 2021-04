Juventus se distancia da liderança da Serie A ao empatar com Hellas Verona

De um lado, a atual eneacampeã de fato da Serie A (Campeonato Italiano) 2020-21. Do outro, uma das surpresas da atual temporada. No Marcantonio Bentegodi, Hellas Verona e Juventus ficaram no empate em duelo válido pela 24ª rodada do certame neste sábado (27): 1 a 1.

A Juventus, no 3-5-2 de Andrea Pirlo, é bem verdade, se impôs nos números: 54% da posse de bola, quinze finalizações (contra treze da equipe da casa), cinco delas certas (ante quatro dos adversários. No 3-4-2-1, os mandantes, comandados por Ivan Juric, entretanto, conseguiram fazer um duelo bastante eficiente.

Equilíbrio até o final

Na primeira etapa, uma chance para cada lado. A primeira das boas chances da partida foi da Juventus: Adrien Rabiot acionou Aaron Ramsey na esquerda e ele chutou do lado esquerdo, assustando Marco Silvestri aos dois minutos. Cinco minutos depois, a resposta do Hellas Verona: Giangiacomo Magnani cruzo da direita e Davide Faraoni cabeceou na trave da Vecchia Signora.

No segundo tempo, enfim, gols: logo aos quatro minutos, Federico Chiesa inverteu o jogo com Cristiano Ronaldo no lado esquerdo e, cara a cara com o gol, marcou. Aos 32, o empate veronês: Mattia Zaccagni lançou Antonin Barak na área e, de cabeça, ele anotou. Poderia ser mais para os mastini: com 41 minutos, Darko Lazovic arriscou de fora da área e assustou Wojciech Szczesny.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, o Hellas Verona viaja para enfrentar o Benevento, na próxima quarta-feira (03), ás 16h45 (Horário de Brasília), um dia depois da Juventus receber o Spezia no mesmo horário,