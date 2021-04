Mesmo desfalcado, PSG vence Bordeaux e continua na cola do líder

Mesmo com inúmeros desfalques, o Paris Saint-Germain derrotou o Bordeaux fora de casa por 1 a 0, com gol marcado por Pablo Sarabia. O jogo foi realizado no Estádio Matmut Atlantique na noite desta quarta-feira (3), no Estádio Matmut Atlantique, válido pela 28ª rodada da Ligue 1 2020-21.

O técnico Mauricio Pochettino não pôde contar com suas principais peças. Neymar, Di Maria, Verratti e Florenzi se recuperam de lesão. Mbappé cumpriu suspensão e Moise Kean testou positivo para covid-19.

O PSG entrou em campo com um único objetivo: conquistar a vitória. A equipe se impôs no jogo e pressionou os donos da casa, que tinham dificuldades para se impor. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Gueye deu um passe dentro da área para Pablo Sarabia, que aproveitou a chance finalizando no canto esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro. O Bordeaux tentou empatar ainda no primeiro tempo com algumas jogadas de Hwang e Kalu, mas faltava precisão.

No segundo tempo, o Bordeaux tentou pressionar, mas o PSG fechou sua marcação atrás sem espaços para os donos da casa. Ainda assim, o time parisiense não conseguiu ser eficaz nas finalizações, Icardi ficou apagado durante os 90 minutos e desperdiçou chances de aumentar o placar. O time de Pochettino foi pressionado nos minutos finais, mas Navas salvou a equipe de um empate.

Com a vitória, o PSG continua no segundo lugar com 60 pontos, dois a menos que o líder Lille. O Bordeaux não vence há oito jogos, estaciona nos 33 pontos e ocupa a 15ª posição. Os parisienses irão entrar em campo no próximo sábado (6) e enfrentam o Brest no Stade Francis-Le Blé às 17h10 pelos 16avos da Copa da França. Os girondinos voltam a jogar apenas no próximo dia 14, quando enfrentam o Dijon pelo Campeonato Francês.