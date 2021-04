Sem Neymar, PSG vence Nîmes sem maiores dificuldades e segue na briga pela liderança

Em jogo válido pela 23ª rodada da Ligue 1 2020-21 e disputado nesta quarta-feira (3), o Paris Saint-Germain recebeu o Nîmes no Parc des Princes, em Paris/FRA. Os donos da casa levaram a melhor e venceram por 3 a 0, com gols marcados por Di María, Pablo Sarabia e Mbappé.

O PSG entrou em campo com sete desfalques. Keylor Navas, Marquinhos e Ander Herrera se recuperam de lesão. Verratti e Abdou Diallo ainda seguem os protocolos de isolamento após diagnóstico do novo coronavírus e Neymar cumpriu suspensão.

Mesmo com tantos desfalques, o time parisiense não sofreu nenhuma dificuldade para vencer o lanterna da competição. Nos primeiros minutos, Mbappé e Kean tiveram grandes chances contra o goleiro adversário. Aos 17 minutos, Burner recuou mal, Di María recebeu e abriu o placar aos mandantes.

O time comandado por Pochettino foi superior, e dominava os visitantes, com altíssima posse de bola (81%). Como resultao, veio o segundo gol. Aos 36 minutos, Dí Maria fez belo cruzamento para a área e Pablo Sarabia ampliou a vantagem de cabeça.

O Nîmes reagiu no finalzinho do primeiro e fez Sérgio Rico trabalhar defendendo um cabeceiro de Burner aos 40 minutos. Os visitantes voltaram para para o segundo tempo mais atentos e melhores, exploraram o frágil sistema defensivo do PSG, mas o goleiro Sergio Rico salvou o time parisiense todas as vezes.

Para fechar o placar, Mbappé, aos 23 minutos da etapa final, recebeu de Leandro Paredes e marcou um golaço. O atacante marcou o 15º gol no Campeonato Francês, artilheiro isolado da competição. Apesar de sair com a vitória, o time de Pochettino fez um segundo tempo abaixo do esperado, deixando o Nîmes muitas vezes ser superior.

Com a vitória, o PSG chega a 48 pontos e segue no terceiro lugar, três pontos atrás do líder Lille. Por outro lado, os Crocodilos seguem na última posição, com apenas 15 pontos. As equipes entram em campo novamente no próximo domingo (7). O Nîmes recebe o Monaco no Stade des Costières, em Nimes/FRA, enquanto o PSG irá disputar Le Classique diante do Olympique de Marseille às 17 horas, no Vélodrome, em Marselha/FRA.