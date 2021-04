Líder, Lille empata com Strasbourg em casa e embola Ligue 1

Muitos esperavam uma vitória confortável do Lille neste domingo (28), em jogo válido pela 27ª rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021. Em pleno Pierre-Mauroy, os Dogues sofreram para empatar com o Strasbourg: 1 a 1.

Os números foram favoráveis aos donos da casa. Armados no 4-4-2 por Christophe Galtier, eles tiveram 68% de posse de bola, tiveram catorze finalizações (contra dez dos rivais) e acertou cinco delas (contra três dos Coureurs.

No final

Embora o Strasbourg tenha boas chances de gol, a primeira delas, polêmica, foi dos mandantes. Aos 18 minutos, Jonathan David adentrou a área e caiu após choque com Alexander Djiku. Após muitos protestos, o VAR foi acionado e, mesmo assim, o pênalti não foi marcado para o Lille. A resposta veio aos 36, e letal: Frédéric Guilbert cruzou do lado direito e Ludovic Ajorque, de voleio, marcou um golaço.

Cabia mais: dois minutos depois, o próprio Ajorque aproveitou novo cruzamento de Guilbert e quase dobrou a vantagem, mas Mike Maignan caiu bem no canto direito para fazer a defesa. Os Dogues tentaram a pressão no final do primeiro tempo: aos 42, Sven Botman escorou cobrança de escanteio e Eiji Kawashima defendeu bem. Aos 44, Jonathan David chutou colocado, mas a bola passou por cima do travessão.

Aos 17 minutos da segunda etapa, Jonathan Ikone chutou no canto direito após bela jogada individual e chutou na direita; Kawashima, novamente, fez boa defesa. Aos 34, o mesmo atleta arriscou de novo em chute de fora da área bloqueado por Anthony Caci. Depois de tanto pressionar, entretanto, o Lille conseguiu o empate: Benjamin Andre alçou a bola na área e José Fonte cabeceou, com 41 minutos.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021, o Lille recebe o Olympique Marseille na próxima quarta-feira (03), às 17h (Horário de Brasília), mesmo dia e horário em que o Strasbourg recebe o Monaco.