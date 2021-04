Lille goleia Lorient em pleno Moustoir

Um confronto entre equipes em situações bem distintas em um campeonato costuma ser tenso. A empolgação e a qualidade técnica de um clube costuma se chocar com a pilha de nervos e a disposição advinda da má fase do adversário. Não foi isso que aconteceu neste domingo (21), em jogo válido pela 26ª rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021. O Lille, com certa tranquilidade, goleou o Lorient em pleno Moustoir: 4 a 1.

Todas as estatísticas favoreceram o Lille, que jogou no 4-4-2 armado por Christophe Galtier: 56% da posse de bola e dezesseis finalizações (contra oito do adversário), sendo sete no gol - os mandantes acertaram três chutes.

Calmaria

O Lille saiu na frente logo aos 21 minutos. E de uma maneira curiosa: Jonathan David chutou do lado esquerdo e, tentando cortar a chance, Andrew Gravillon, zagueiro do Lorient, acabou marcando contra.

Os mandantes foram buscar o empate logo na sequência. Dois minutos depois, Jerome Hergault foi acionado por Terem Moffi e chutou no meio da meta, forte, sem chances para Mike Maignan. Os Dogues voltaram a ficar na frente do placar aos 36 minutos, após Jonathan Ikoné receber de Xeka e marcar. O tento, porém, foi invalidado por impedimento. Dois minutos depois, entretanto, não teve jeito: aproveitando rebote mal afastado pela zaga, José Fonte chutou no canto esquerdo e recolocou o Lille na frente.

Os Dogues seguiram buscando mais gols no segundo tempo. Aos 14 minutos, em linda cobrança de falta, Ikoné colocou a redonda no ângulo direito, indefensável para Matthieu Dreyer. Aos 46 minutos, a consumação da goleada: Domagoj Bradaric adentrou a área pelo lado esquerdo após tabelinha com Yusuf Yazıcı e chutou no canto direito, fazendo com que os Merlus sofressem o 4 a 1.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021, o Lorient viaja para enfrentar o Nimes, na próxima quarta-feira (24), às 15h (Horário de Brasília), enquanto o Lille, no próximo domingo (28), recebe o Strasbourg às 13h. Antes disso, os Dogues viajam para enfrentar o Ajax, na quinta-feira (25), às 14h55.