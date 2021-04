Schalke fica no empate com Mainz e ambos seguem na zona de rebaixamento

Schalke 04 e Mainz ficaram no empate sem gols na abertura da 24ª rodada da Bundesliga nesta sexta-feira (05), na Veltins Arena. Com a estreia de Dimitrios Grammozis no comando dos Azuis Reais, a partida não foi bem o esperado pelos torcedores. Então, confira como foi.

Primeiro tempo sem gols

A primeira etapa foi morna, sem muitas emoções em campo para ambos os lados. Somente aos 18 minutos a chance de gol apareceu. Foi para o time da casa, com Bozdogan assustando o goleiro dos vermelhos, Zentner.

Do outro lado, os visitantes tentaram criar durante o jogo, mas também não conseguiram. Foi aí que, nos minutos finais, levaram perigo até a defesa dos anfitriões. Danny da Costa, Adam Szalai e Niakhaté foram os responsáveis.

Apito e empate sem gols

No segundo tempo, a cena se repetiu para ambas as equipes que estavam em campo. Entretanto, o Mainz começou melhor. Burkardt chegou bem duas vezes nos primeiros dez minutos, além de tomar a bola em ótimas tentativas até o apito. Com o tempo passando, Kolasinac conseguiu movimentar a etapa para o Schalke, mas também sem sucesso. Assim, o juiz terminou a partida e o resultado amargou para os dois lados, sem gols com apenas um ponto somado.

Então, com esse resultado, o Schalke 04 segue na lanterna com apenas dez pontos, ou seja, oito pontos atrás do rival. Já o Mainz, em 16º, possui dezoito.

Pela 25ª rodada da Bundesliga, no próximo sábado (13), o Schalke 04 enfrenta o Wolfsburg às 11h30. Enquanto isso, o Mainz recebe o Freiburg no mesmo horário.