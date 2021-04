Hansi Flick elogia postura do Bayern diante da Lazio: "O jeito que jogamos foi como imaginei"

Mais uma classificação para os bávaros! Nesta quarta-feira (17), o Bayern de Munique recebeu a Lazio em jogo válido pelas oitavas de final da UEFA Champions League na Allianz Arena. Como os alemães venceram o primeiro jogo por 4 a 1 na Itália, estavam com a classificação já bem encaminhada. Apesar de fazer um grande jogo, o Bayern venceu por 2 a 1, com gols de Robert Lewandowski e Choupo-Moting.

Sobre o jogo, Hansi Flick admite que o time não fez a sua melhor apresentação, mas deu méritos ao adversário de ter dificultado no segundo jogo. "A Lazio defendeu bem e fechou espaços. O gol que concedemos nos deixou com um pouco desgosto amargo", lamentou o técnico.

Apesar do sentimento de desgosto, principalmente por não ter mais um clean sheet pra conta, o comandante não escondeu a felicidade de estar nas quartas-de-final. "Estamos relaxados com o sorteio e felizes de estar nas quartas-de-final. Estes são os oito melhores da Europa que vão jogar entre si. Estamos felizes de estar lá e coroar nossa performance em Roma com uma vitória hoje, e nós merecemos estar nas quartas-de-final", comemorou Flick.

Para Joshua Kimmich, a vitória foi importante para a campanha do Bayern na temporada. "Jogamos com calma, especialmente no primeiro tempo, nós não revelamos muito. No final do dia, foi tudo bem. Não foi uma performance brilhante, mas com o primeiro jogo no nosso bolso, fomos bem", afirma o camisa 6.

Um dos destaques do jogo foi a entrada de Choupo-Moting aos 71' no lugar de Lewandowski. Em seu primeiro toque na bola, marcou o segundo gol dos bávaros e concretizou ainda mais a classificação. Segundo o francês, o time tinha combinado antes do jogo de dar 100% de si, mesmo com a vantagem do primeiro jogo. "Tem muitas histórias no futebol, inclusive na Champions League. Por isso, levamos a sério. Queremos ganhar todos os jogos. Foi bom que marquei hoje. Eu quis pisar no acelerador e ajudar quando eu entrar. No lance, senti que tinha espaço após ótimo passe de David", concluiu o francês.