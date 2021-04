Bayern de Munique vence Borussia Dortmund de virada e amplia vantagem na liderança

Bayern de Munique e Borussia Dortmund protagonizaram, na tarde deste sábado (6), uma grande partida pela 24ª rodada da Bundesliga., com seis gols no jogo, os bávaros venceram por 4 a 2 com show de Lewa. O Der Klassiker, como é chamado o confronto entre as duas equipes, neste sábado teria um tempero especial que seria o duelo entre dois grandes centroavantes da atualidade. A partida colocaria frente a frente Erling Haaland, a joia norueguesa, e Robert Lewandowski, atual melhor do mundo e artilheiro da competição.

Para o Bayern de Munique, a partida valia a consolidação da equipe na primeira colocação. Podendo abrir dois pontos de vantagem para o segundo colocado, o RB Leipzig. Já para o Borussia Dortmund, a vitória significaria entrar na zona de classificação para a Europa League.

O primeiro tempo: Gols relâmpago e remontada bávara!

As duas equipes vivem momentos diferentes na temporada, o Borussia Dortmund segue em processo de melhora enquanto o Bayern de Munique já tem uma equipe consolidada.

No entanto, as diferenças ficaram apenas no papel, pelo menos nesta primeira parte do jogo. Os aurinegros aproveitaram as falhas defensivas do Gigante da Baviera para abrirem o placar com Erling Haaland, logo aos dois minutos.

O Bayern de Munique errava muito em todas as áreas do campo e, não encontrava a forma ideal de causar perigo ao Dortmund. Com a sequência de tentativas e falhas, aos nove minutos, novamente, Thorgan Hazard se aproveitou do buraco defensivo na lateral direita dos bávaros e avançou até encontrar Erling Haaland que, novamente, marcou.

A partir daí, o Bayern avançou ainda mais para tentar pressionar a saída do Borussia Dortmund que se defendia muito bem. Os aurinegros, por sua vez, tiveram chances de ampliar o placar mas não converteram.

A pressão bávara funcionou e, aos 26', Leroy Sané limpou a jogada na lateral direita e encontrou Robert Lewandowski em condições de finalizar. O polonês converteu e diminuiu a vantagem aurinegra.

Aos 42', Kingsley Coman partiu na lateral esquerda e foi derrubado na área. Após checagem do VAR, o pênalti foi confirmado e Robert Lewandowski, mais uma vez, se encarregou de estufar as redes.

O segundo tempo: Chances, lesões e gols no final!

A segunda etapa começou animada, logo ao primeiro minuto Thorgan Hazard recebeu na direita e finalizou levando perigo ao gol de Manuel Neuer.

O Bayern de Munique, novamente, veio com tudo para o ataque e dominou a posse de bola da etapa (67%). A manutenção da posse, no entanto, não significava efetividade no setor ofensivo. Os bávaros finalizaram por 13 vezes, mas apenas cinco foram na direção do gol. Já o Borussia Dortmund pouco ameaçou a meta dos donos da casa foram duas finalizações e, apenas uma no gol.

Aos 60', Haaland foi substituído pois sentiu dores. Ainda não se sabe se a lesão foi leve ou grave. Em seu lugar entrou o jovem Steffen Tigges.

Aos 70', Jerome Boateng pisou mal no gramado e saiu de campo auxiliado pelos médicos. O zagueiro mal conseguia caminhar. Em seu lugar entrou o experiente Javi Martínez.

Tudo caminhava para um empate, mesmo com a pressão do Bayern. Até que, aos 88', o sistema defensivo do Borussia Dortmund afastou mal a bola que sobrou nos pés de Leon Goretzka e, o camisa 18, virou a partida.

Na sequência, aos 90', em uma jogada rápida de contra ataque, Leroy Sané confundiu a defesa adversária ao fazer o corta luz. A bola foi milimetricamente até Robert Lewandowski que finalizou de fora no canto inferior direito de Hitz e fechou o placar.

Curiosidades!

Com a vitória, o Bayern de Munique chega a cinco jogos sem perder no Der Klassiker. A última derrota dos bávaros foi em 2019 pela Supercopa da Alemanha.

Robert Lewandowski assinalou um hat-trick na partida deste sábado. Agora, o polonês soma 31 gols na Bundesliga e almeja bater o recorde de Gerd Müller que marcou 40 gols quando atuava pelo Bayern de Munique, na década de 1970.

Classificação e próximos jogos

O Borussia Dortmund, com a derrota, permanece na sexta colocação do campeonato. Os aurinegros somam 39 pontos. Enquanto isso, o Bayern de Munique, por sua vez, se mantém a dois pontos de distância do segundo colocado. Os bávaros somam 55 pontos.

O próximo duelo do Borussia Dortmund será nesta terça-feira (9), contra o Sevilla, pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Já o Bayern de Munique enfrenta o Werder Bremen, no próximo sábado (13), pela 25ª rodada da Bundesliga.