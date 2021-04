RB Leipzig vira nos acréscimos contra o M'gladbach e segue perto do líder Bayern

É virada que vocês querem? É virada que vocês terão! Na tarde deste sábado (27), o RB Leipzig recebeu o Borussia Mönchengladbach em jogo válido pela 23ª rodada da Bundesliga. Como o Bayern de Munique já havia vencido da parte da manhã, os touros precisavam da vitória para permanecerem perto da liderança. Já o Gladbach também precisava dos três pontos para se aproximar do G-6.

O time de Julian Nagelsmann começou perdendo em plena Red Bull Arena com gols de Hoffman e Thuram, mas reagiu muito bem no segundo tempo e virou o jogo para 3 a 2, com gols de Nkunku, Poulsen e Sørloth.

RB Leipzig vira o jogo contra Gladbach e permanece na cola do Bayern de Munique

Os dois times chegaram para o jogo querendo o bom resultado. Enquanto o RB Leipzig precisava somar pontos para encostar na liderança, a derrota do Gladbach para o Manchester City no meio de semana pela UEFA Champions League fez o time voltar a focar na Bundesliga - pelo menos por mais duas semanas.

O primeiro tempo mostrou que, mesmo jogando fora de casa, o time de Marco Rose não abriria mão do bom resultado. Logo aos 9 minutos, Hoffman abriu o placar em cobrança de pênalti e, de volta ao time titular, Marcus Thuram ampliou para 2 a 0 aos 19'.

Apesar dos gols, os números do primeiro tempo mostram que o jogo era bem equilibrado. Apesar dos donos da casa terem 67% de posse de bola, os touros conseguiram aproveitar apenas três dos sete chutes. Do outro lado, os potros acertaram duas das cinco finalizações no gol - demonstrando maior efetividade.

Para o segundo tempo, o time de Julian Nagelsmann acordou. Já que Sabitzer não estava fazendo uma boa partida, o técnico optou por tirá-lo e colocar Alexander Sørloth logo no início da segunda etapa. A alteração deu mais do que certo. Aos 57', o norueguês foi o autor da assistência que gerou o gol de Nkunku e colocou o time definitivamente no jogo. Aos 66', veio o empate com o gol de Pulsen e assistência de Dani Olmo.

Nos acréscimos, aos 93, o Gladbach sentiu o impacto do péssimo segundo tempo que fez com o gol da virada de Sørloth. Os números do segundo tempo mostram que o Gladbach se acomodou muito no resultado criado na primeira etapa e deixou o RB acreditar. Enquanto os touros terminaram a segunda etapa acertando sete de 14 chutes no gol de Sommer, os potros nem finalizaram na segunda etapa.

Parece que a história se repete. Temporada passada, na mesma Red Bull Arena, o Gladbach também abriu a vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo e tomou o empate nos minutos finais. No meio de semana, o Gladbach também não finalizou no primeiro tempo contra o City e sofreu as consequências. Tudo o que acontece com o time de Marco Rose mostra que o time tem muito potencial, mas ainda comete os mesmos erros e acaba pagando caro por isso.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o RB continua na vice-liderança com dois pontos de distância do líder Bayern de Munique. Já o Gladbach permanece em 8º, empatado em pontos com o Union Berlin.

Não temos UEFA Champions League na semana, mas temos Copa da Alemanha. Na terça-feira (02), Marco Rose enfrenta o Borussia Dortmund, sua equipe a partir da temporada que vem. O jogo será no Borussia-Park às 16h45. Já na quarta-feira (03), o RB enfrenta o Wolfsburg também em casa.