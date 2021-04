Mundial de Clubes: confira datas, times e tudo sobre o torneio da Fifa

Está chegando a hora! O Mundial de clubes começa nesta quinta-feira (4) e se encerra no dia 11 de fevereiro. O Palmeiras, campeão da Libertadores, já embarcou para o Qatar para disputar mais um título internacional. O torneio, que normalmente acontece em dezembro, precisou ser adiado por conta da pandemia da Covid-19 e, por isso, acontece no mês de fevereiro de 2021.

Clubes classificados

A competição contará com seis clubes representando cada continente: Bayern de Munique (Europa), Al-Ahly (África), Al-Duhail (Qatar, país-sede), Tigres (América do Norte), Ulsan Hyundai (Ásia) e Palmeiras (América do Sul).

O Auckland City seria o representante da Oceania, mas desistiu de participar pelas medidas sanitárias da Nova Zelândia desde a pandemia de Covid-19. Com isso, o Al-Duhail inicia a competição direto na segunda rodada (quartas de final).

As fases e o calendário

Com a desistência do Auckland City, o torneio passa a valer a partir desta quinta-feira (4), iniciando na fase de quartas de final. Confira o calendário:

1ª fase: 4 de fevereiro de 2021 (às 11h e 14h30)

4 de fevereiro de 2021 (às 11h e 14h30) Semifinais: 7 de fevereiro de 2021 e 8 de fevereiro de 2021 (às 15h)

7 de fevereiro de 2021 e 8 de fevereiro de 2021 (às 15h) Final: 11 de fevereiro de 2021 (às 15h)

Em sorteio realizado na FIFA, ficou decidido o caminho de cada clube na competição. O Palmeiras, representante sulamericano e o Bayern, representante europeu, entram no Mundial na fase de semifinal.

O Alviverde fará sua estreia no torneio no dia 7 de fevereiro, contra o vencedor do confronto entre Tigres (do México) e Ulsan Hyundai (da Coreia do Sul). Um dia depois, o Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões e grande favorito para levar o Mundial, fará sua estreia contra Al Duhail ou Al Ahly. Confira as datas:

Primeira fase:

Tigres x Ulsan Hyundai : 04/02/2021, às 11h (de Brasília).

Al Duhail x Al Ahly : 04/02/2021, às 14h30 (de Brasília).

: 04/02/2021, às 11h (de Brasília). : 04/02/2021, às 14h30 (de Brasília). Semifinal:

Palmeiras x Tigres ou Ulsan Hyundai : 07/02/2021, às 15h (de Brasília).

Al Duhail ou Al Ahly x Bayern de Munique : 08/02/2021, às 15h (de Brasília).

: 07/02/2021, às 15h (de Brasília). : 08/02/2021, às 15h (de Brasília). Final:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2: 11/02/2021, às 15h (de Brasília).

As datas são similares às da final da Copa do Brasil e do Brasileirão. Por isso, alguns jogos do Palmeiras foram adiados para que o clube consiga disputar todas as competições. O clássico contra o São Paulo (da 34ª rodada) será disputado somente depois da 36ª rodada, enquanto a Copa do Brasil teve os jogos da decisão adiados para o dia 28 de fevereiro e 7 de março.

Confira o calendário do Porco:

07/02: Mundial - Palmeiras x Tigres-MEX ou Ulsan-COR

11/02: Final do Mundial ou disputa de terceiro colocado

14/02: Brasileirão - Palmeiras x Fortaleza

17/02: Brasileirão - Coritiba x Palmeiras

19/02: Brasileirão - São Paulo x Palmeiras

22/02: Brasileirão - Palmeiras x Atlético-GO

25/02: Brasileirão - Atlético-MG x Palmeiras

28/02: Copa do Brasil - Grêmio x Palmeiras

07/03: Copa do Brasil - Palmeiras x Grêmio