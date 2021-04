Roma encara Ajax nas quartas da Europa League

Nesta sexta-feira (19) em Nyon, na Suíça, foi realizado pela Uefa o sorteio das quartas de final da Europa League. Atualmente a Roma é a única representante italiana na competição, já que Napoli e Milan foram eliminados.

A equipe italiana comandada pelo português, Paulo Fonseca, terá um grande adversário pela frente, o vitorioso Ajax de Amsterdã. Os holandês possuem um elenco forte, no entanto foram eliminados ainda na fase de grupo da Champions League, quando acabaram ficando na terceira posição.

O caminho da Roma não foi tão complicado na competição, onde puderam vencer Braga e Shakhtar Donetsk na fase de mata-mata. Já o clube holandês encarou o Young Boys, da Suíça, vencendo com certa facilidade o confronto e também acabou confirmando a classificação para próxima fase da Europa League.

No dia 8 de abril, os Giallorossi irão até Amsterdã encarar o Ajax na primeira partida das quartas de final. Já a decisão, ficou marcada para o dia 15 do mesmo mês, no Estádio Olímpico de Roma.

Um dado interessante é que os dois clubes se enfrentaram somente uma vez, na temporada 2002-03, ainda na fase de grupos da Champions League. Os Giallorossi foram derrotados na Itália por 2 a 1, porém conseguiram arrancar um empate em solo holandês, onde o confronto terminou em 1 a 1.

Naquela partida, o jovem Zlatan Ibrahimovic abriu o placar em Amsterdã, quando ainda defendia as cores do Ajax.

O vencedor irá encarar Manchester United ou Granada, nas semifinais. Vale lembrar que essas duas equipes, eliminaram dois italianos na competição. Os ingleses derrotaram o Milan nas oitavas e os espanhóis conseguiram vencer o Napoli nos 16 avos.