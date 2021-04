Napoli vence Milan fora de casa e se aproxima do G-4 da Serie A

Mais um jogo que esquentou a briga pelo G-4 da Serie A! Na tarde deste domingo (14), o Milan recebeu o Napoli em jogo válido pela 27ª rodada da Serie A do Calcio. Enquanto o Milan queria diminuir a distância para a líder Inter de Milão, a equipe de Gennaro Gattuso queria encostar no G-4.

Mesmo jogando fora de casa, o Napoli foi buscar o resultado e venceu o Milan por 1 a 0, com gol de Politano. A vitória dos napolitanos é a primeira em mais de dois anos e aproxima o time do G-4.

Napoli vence e Milan se distancia da liderança da Serie A

Após o empate suado do meio de semana contra o Manchester United na UEFA Europa League, o Milan precisava da vitória para continuar firme na briga pelo título. Do outro lado, um Napoli mais descansado já que já foi eliminado da competição europeia.

O primeiro tempo não trouxe emoções muito fortes. Apesar de chutar mais e permanecer com 53% de posse de bola, os visitantes acertaram apenas duas de nove finalizações no gol de Donnarumma. Já o time de Stefano Pioli acertou dois dos cinco chutes no gol de Ospina.

O placar só foi aberto na segunda etapa, com Politano marcando aos quatro minutos. Com o gol dos visitantes, Pioli começou a mudar no time, colocando Rebíc, Saelemaekers, Brahín Diaz e Meité. O time melhorou, mas não foi suficiente para empatar a partida.

Os números da segunda etapa mostram os donos da casa dominaram o segundo tempo, mas o Napoli conseguiu segurar em na defesa. Enquanto o time de Gattuso acertou dois dos seis chutes no gol, o time de Pioli acertou três das oito finalizações no gol de Ospina.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Napoli permanece na quinta posição, com 50 pontos, mas se aproxima da quarta colocada Atalanta. Já o Milan permanece vice-líder, com 56 pontos - nove a menos que a Inter.

A rodada da Serie A do Calcio será realizada no próximo final de semana. No domingo (21), às 14h, o Milan visita a Fiorentina no Stadio Artemio Franchi e mais tarde, às 16h45, o Napoli visita a Roma no Stadio Olimpico.

Antes disso, tem a decisão de sua vaga nas quartas de final da UEFA Europa League. Na quinta-feira (18), o Milan tem o segundo jogo das oitavas de final contra o Manchester United. Lembrando que o primeiro jogo, em Manchester, foi 1 a 1.