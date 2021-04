Pasalic se destaca, Atalanta vence Spezia e volta à zona classificatória à Uefa Champions League

A Atalanta se recuperou no Campeonato Italiano com uma vitória a ser considerada como categórica. O triunfo por 3 a 1 sobre o Spezia ocorreu graças ao meia Pasalic. O jogador marcou dois gols e garantiu a vitória da equipe bergamasca na sexta-feira (12), no Gewiss Stadium, em Bergamo/ITA. O confronto foi válido pela 27ª rodada da Serie A 2020-21. Além dos dois gols de Pasalic, Luis Muriel completou a vitória de La Dea, enquanto Piccoli descontou aos Aquilotti.

A partida começou com a Atalanta no ataque em uma finalização de Pasalic. Aos quatro minutos, o meia completou cruzamento de Muriel em cobrança de falta, mas errou o alvo. Era um prognóstico do que viria no decorrer do jogo. O Spezia também teve chance de marcar com Maggiore, mas Sportiello defendeu. Com o tempo, a primeira etapa caiu de rendimento, com muitas faltas cometidas pelos dois times.

O segundo tempo foi mais animado, com um futebol mais solto. Em grande parte, pela eficiência da Atalanta no campo de ataque. Aos oito minutos, em jogada trabalhada com muitos toques de bola, Ilicic acionou Pasalic no meio da área, e o meia bateu colocado, no canto esquerdo de Zoet para abrir o placar. Dois minutos depois, Gosens escorou cruzamento da direita de cabeça para Luis Muriel girar e encobrir o goleiro do Spezia. Vantagem ampliada com um golaço.

Com o 2 a 0 no marcador em tão pouco tempo, o Spezia sentiu o impacto e não conseguiu superar a forte marcação bergamasca para poder diminuir a diferença. Após as modificações realizadas pelos dois treinadores, a Atalanta demonstrou a superioridade técnica mais uma vez ao marcar o terceiro gol. Aos 27 minutos, Pasalic tabelou com Zapata e recebeu no lado direito da área para finalizar e marcar seu segundo tento. Aos 36, os visitantes diminuíram. Nahuel Estevez recebeu de Diego Farias e finalizou, mas foi bloqueado. Na sequência, o próprio Estevez rolou para Piccoli finalizar na pequena área e balançar as redes.

Com o resultado, o técnico de La Dea, Gian Piero Gasperini, conquistou sua 300ª vitória na carreira. Os bergamascos voltou provisoriamente ao grupo de classificados à Uefa Champions League da próxima temporada com a quinta vitória em seis jogos e soma 52 pontos, na quarta colocação. Por outro lado, os Aquilotti somam cinco partidas sem vencer e estão na 15ª posição, com 26 pontos.

Na próxima rodada da Serie A, os times entram em campo no fim de semana. O Spezia recebe o Cagliari às 14 horas do sábado (20) no Estádio Alberto Picco, em La Spezia/ITA. A Atalanta joga no domingo (21) e enfrenta o Hellas Verona no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona/ITA, às 8h30. Antes, porém, a Atalanta disputa o segundo jogo das oitavas de final da Uefa Champions League às 17 horas da próxima terça-feira (16) contra o Real Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano, localizado na capital espanhola.