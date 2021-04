Sem dificuldades, Atalanta bate Hellas Verona e se mantém no G-4 da Serie A

Após eliminação sofrida para o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, a Atalanta voltou a campo neste domingo (21) para encarar o Hellas Verona, no Estádio Marcantonio Bentegodi, em jogo válido pela 28ª rodada da Serie A. La Dea venceu por 2 a 0, sem dificuldades, com gols marcados por Malinovskiy e Zapata.

Pressão da Atalanta no primeiro tempo

A partida começou com a Atalanta no campo de ataque, mas com dificuldades de finalizar ao alvo devido à marcação do time da casa, que bloqueava as jogadas da Dea. Por outro lado, o Hellas Verona administrou a posse de bola na defesa e consequentemente não levou perigo ao goleiro Gollini.

Contudo, a situação dos visitantes ficou mais confortável no confronto com pênalti cometido pelo lateral Dimarco aos 31, em lance que claramente bateu a mão na bola na área. Na marca da cal, Malinovskiy deslocou Silvestri e converteu a cobrança.

Com a vantagem, ficou mais fácil para o time de Bergamo pressionar e ir em busca do segundo gol. Aos 36, carimbou a bola na trave com Zapata, mas, aos 42, o colombiano acertou o fundo das redes com toque na saída do arqueiro adversário.

La Dea age com tranquilidade na segunda etapa para segurar resultado

Sem a mesma intensidade do tempo anterior, a Atalanta atuou com mais tranquilidade no segundo tempo. O Hellas Verona teve mais posse de bola, com 56%, todavia não foi suficiente para diminuir o prejuízo.

Os visitantes fizeram o terceiro tento, aos 63, mas foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, Ilicic, que entrou na vaga de Pessina aos 77, chutou de longe e acertou a trave, levando perigo. No fim, terminou 2 a 0 para o time de Gasperini.

Classificação e próximos compromissos

Com o triunfo, a Atalanta ocupa a quarta colocação, com 55 pontos, e continua no G-4, com possibilidade de brigar por vaga à Champions League da próxima temporada. A equipe volta a campo no sábado (3) para encarar a Udinese, às 10h, em casa.

O Hellas Verona, por sua vez, se encontra na nona posição, com 38 pontos. O próximo jogo será diante do Cagliari, também no sábado (3) e às 10h, mas fora de casa.