Eficiente, Milan visita e vence Hellas Verona pelo Calcio

A eficiência é uma das virtudes mais buscadas em equipe mundo afora. O Milan deu uma aula sobre tal aspecto em jogo válido pela 26ª rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021 jogando no Marcantonio Bentegodi, ante o Hellas Verona, no último domingo (07). Fora de casa, os rossoneri fizeram 2 a 0 nos mandantes.

As estatísticas foram bem distribuídas. Jogando no 3-4-2-1 e armados por Ivan Juric, os Mastini tiveram mais posse de bola: 54%. Foram onze finalizações para cada lado, mas, certas, uma dos mandantes e três dos Rossoneri - no 4-2-3-1 de Stefano Pioli.

Eficiência pura

Faltou qualidade técnica para as duas equipes, é bem verdade. Até por isso, cada estocada das equipes era vital. E o Milan se aproveitou muito bem disso. Aos 27 minutos, em cobrança de falta, Rade Krunic cobrou falta no ângulo direito de Marco Silvestri e inaugurou o placar. E foi a única chance de toda a primeira etapa: os Mastini sequer chegaram ao ataque.

Pior ainda: a história se repetiu na segunda etapa - ou seja, sem chances do Hellas Verona e com uma única dos rossoneri. Logo aos cinco minutos, Alexis Saelemaekers recebeu na ponta direita e serviu Diogo Dalot no canto esquerdo, que chutou no canto esquerdo para dobrar a vantagem milanesa.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, o Hellas Verona viaja para enfrentar o Sassuolo no próximo sábado (13), às 11h (Horário de Brasília), um dia antes do Milan receber o Napoli Às 16h45. Antes disso, os rossoneri enfrentam o Manchester United, no jogo de ida das oitavas de final da UEFA Europa League 2020/2021, na quinta-feira (11), às 14h55.