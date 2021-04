Barcelona não toma conhecimento da Real Sociedad e goleia em LaLiga

Esperava-se um grande jogo entre Real Sociedad e Barcelona neste domingo (21). A partida, válida pela 28ª rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, colocava frente a frente no Anoeta o terceiro contra o quinto colocado. O que se viu, entretanto, foi uma partida completamente desequilibrada. No País Basco, os culés fizeram os mandantes de gato e sapato e golearam impiedosamente: 6 a 1.

Como não poderia deixar de ser, toda a vantagem estatística ficou com os comandados de Ronald Koeman, armados no 3-4-2-1: 69% de posse de bola, catorze finalizações (contra dez dos mandantes), sendo dez certas (contra apenas cinco dos Txuri-Urdin.

Deslanchou

O primeiro tempo da partida, de fato, foi equilibrado. Aos 24 minutos, Alexander Isak fez bela jogada individual e Marc-Andre ter Stegen defendeu bem. Com 36, Pedri recebeu de Jordi Alba e chutou alto, mas Alejandro Remiro foi buscar. Segundos depois, entretanto, o Barcelona inaugurou o placar: após rebote do arqueiro basco, Antoine Griezmann aproveitou e marcou.

A resposta veio rapidamente. Três minutos depois do tento culé, Isak recebeu de Mikel Merino e chutou na esquerda, obrigando o arqueiro alemão a trabalhar novamente. E quem tem Lionel Messi sempre pode ter uma resposta rápida. Aos 43, a Pulga acionou Sergiño Dest na direita e ele chutou cruzado para dobrar a vantagem do Barcelona.

O segundo tempo mais pareceu um baile culé. Dest marcou o segundo dele aos oito minutos, após cruzamento de Jordi Alba e finalização no meio do gol. Três minutos depois, Busquets serviu Messi e a Pulga encobriu Remiro já na área para marcar o quarto. Aos 21, Ousmane Dembelé recebeu de Frenkie de Jong e marcou mais um, mas o tento foi invalidado por impedimento. Sem problemas: cinco minutos depois, Ilaix Moriba acionou o francês no comando do ataque e chutou na direita para marcar o quinto. O gol de honra da Real Sociedad veio aos 32, quando Ander Barrenetxea marcou um golaço no ângulo esquerdo.

Teve espaço para mais um da Pulga. Pois bem: aos 44 minutos, Alba acionou Messi na área e ele finalizou na esquerda. Antes de entrar, a bola ainda beijou a trave.

Próximos jogos

Na próxima rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, a Real Sociedad faz o Euskal Derbia contra o Athletic Bilbao, no dia 07 de abril, às 16h (Hora de Brasília), dois dias depois do Barcelona receber o Valladolid na mesma hora.