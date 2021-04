Messi iguala Xavi em número de jogos pelo Barcelona, faz golaço e comanda goleada sobre Huesca

Valendo pela 27ª rodada de La Liga, o Barcelona recebeu o Huesca em um jogo especial para Lionel Messi. Na noite da última segunda-feira (15), no Camp Nou, o camisa 10 do Barcelona chegou aos seu 767º jogo pelo clube culé, igualando assim Xavi, que mais fez partidas pelo Barça na história.

E nesse jogo ’festivo’ o Barcelona goleou o Huesca por 4 a 1, com dois da estrela da festa, um de Griezmann e um de Mingueza. Rafa Mir descontou, de pênalti, para o Huesca, mas de nada adiantou.

A partida

Com um minuto Rafa Mir escapou pela direita e bateu forte, mas Ter Stegen ficou com ela em dois tempos. Aos nove Dest bateu de longe e Fernández espalmou para escanteio.

E aos 13 uma cena comum nesses 767 jogos de Messi pelo Barcelona. Ele recebeu na entrada da área já dominando e driblando o marcador, arrumou e bateu no ângulo, abrindo o placar em mais um golaço do camisa 10!

Aos 25 Maffeo recebeu na direita, levou pro meio e arrumou pro chute, tudo isso tirando marcadores do Barcelona, mas Ter Stegen foi no canto direito buscar o chute e salvou o Barça! Sete minutos depois, em uma LINDA tabela, Alba acertou o travessão em finalização da linha de fundo pela esquerda.

Com uma pressão enorme do Barcelona sobre o Huesca, Griezmann recebeu no meio, carregou e bateu forte da entrada da área, mandando a bola lá onde o Messi mandou no primeiro gol, ampliando o placar em mais um golaço!

Aos 41, em um cruzamento da esquerda, De Jong deu um toquinho na bola e acabou encobrindo o goleiro e acertando o travessão! Seis minutos depois Rafa Mir invadiu a área e foi derrubado por Ter Stegen, ganhando um pênalti no último lance da primeira etapa.

O artilheiro do Huesca foi para a bola e bateu firme, no canto esquerdo de Ter Stegen, que nem conseguiu ir na bola. O Huesca no apagar das luzes diminuía o placar!

Na volta do segundo tempo o Huesca tentou assustar nos contra-ataques, mas em um cruzamento de Messi, Mingueza foi mais alto que a defesa e colocou a bola no fundo das redes!

Mingueza comemorando seu primeiro gol pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Aos 11 minutos, em um cruzamento, Escriche cabeceou pro meio onde estava Rafa Mir, literalmente na pequena área e sozinho, mas ele tocou de peito por cima do gol!

A partida seguiu com controle catalão até os 44 do segundo tempo, quando Messi recebeu na direita de Puig, levou pro meio e bateu, com desvio, no cantinho direito de Fernández para sacramentar a goleada!

Como de costume, o Barcelona manteve mais posse de bola que o adversário, somando 70% contra 30% do Huesca. O Barcelona também finalizou 12 vezes, acertando cinco delas, contra oito dos visitantes, que acertaram quatro.

Próximos jogos e classificação

O Barcelona volta a campo no próximo domingo (21), às 17h, quando encara a Real Sociedad. Já o Huesca joga no sábado (20), às 14h30, quando recebe o Osasuna.

Agora empatados em pontos, Atlético de Madrid e Barcelona aparecem na disputa de La Liga, deixando o campeonato em aberto, além de serem seguidos pelo Real Madrid!