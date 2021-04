Bayern de Munique vence RB Leipzig e se isola na liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique permanece tranquilo na liderança! Na tarde deste sábado (03), o RB Leipzig recebeu o Bayern em jogo válido pela 27ª rodada da Bundesliga. O jogo marcou o confronto entre líder e vice-líder e os touros queriam a vitória para não deixar os bávaros se distanciarem tanto.

O time de Julian Naggelsmann fez um bom jogo, pressionando o Bayern. Porém, além de não conseguir abrir o placar, abriu espaço para que o Bayern jogasse e acabou perdendo o jogo por 1 a 0, com gol de Leon Goretzka.

Bayern vence RB Leipzig e dispara na liderança

Era a chance perfeita para o Leipzig se firmar na briga pelo título. Após a eliminação na Champions League para o Liverpool, os touros tinham tudo para se firmar na disputa do título alemão. Do outro lado, o Bayern que já não tinha Robert Lewandowski, ainda tinha o primeiro jogo contra o PSG valendo vaga nas semifinais da Champions League na quarta-feira.

O início do jogo já mostrou que o time de Nagelsmann vinha forte em busca da vitória. Principalmente nos primeiros minutos, os touros tinham a maior parte da posse de bola, mas não conseguia criar chances de gol. O Bayern só foi ter um pouco mais de chances depois de 30 minutos de jogo e, ao contrário de seu adversário, não precisou muito para abrir o placar. Aos 38', Goretzka recebeu um passe de Müller dentro da área e mandou pro fundo do gol.

Os números do primeiro tempo mostraram que, apesar de começar atrás, o Bayern se recuperou e tomou conta do ataque. Enquanto o Leipzig não acertou nenhum dos três chutes no gol de Neuer, os bávaros acertaram três de seis finalizações no gol de Gulascí.

O segundo tempo trouxe uma melhora para os donos da casa. Mesmo assim, a mira não estava tão apurada e somente dois dos 11 chutes no gol de Manuel Neuer. Do outro lado, o Bayern tentava ampliar o placar no contra-ataque, sem sucesso. Mesmo assim, acertou duas das trÊs finalizações no gol de Gulascí.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Bayern permanece líder com 64 pontos e se isola com sete pontos de distância do vice-líder. A situação do Leipzig piora um pouco mais já que o terceiro colocado Wolfsburg também venceu e a distância entre os dois caiu para três pontos.

A próxima rodada da Bundesliga será realizada no próximo final de semana. No sábado (10), às 10h, o RB Leipzig recebe o Hoffenheim na Red Bull Arena enquanto o Bayern recebe o Union Berlin na Allianz Arena. Porém, antes do confronto no final de semana, o Bayern recebe o PSG na quarta-feira (07), em jogo válido pela ida das quartas de final da Champions League.