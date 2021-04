Wolfsburg vence Colônia e se aproxima da vice-liderança na Bundesliga

Na manhã deste sábado (03), o Wolfsurg recebeu o Colônia em jogo válido pela 27ª rodada da Bundesliga. Como o RB Leipzig ainda joga na rodada, os alviverdes precisavam de uma vitória se aproximar da vice-liderança. Já o Colônia precisava dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, já que o Arminia Bielefeld tem o mesmo número de pontos que os bodes.

Apesar da diferença dos times na tabela de classificação, o jogo foi bem equilibrado e o Wolfsburg conseguiu a vitória simples por 1 a 0 com o gol de Brekalo no segundo tempo.

Wolfsburg vence Colônia e se aproxima do RB Leipzig na Bundesliga

O jogo tinha tudo para ser perfeito para o Wolfsburg. Com o confronto entre líder e vice-líder, os alviverdes poderiam se aproximar ainda mais das primeiras posições do campeonato. Enquanto isso, seu adversário também queria os três pontos para se afastar das últimas posições do campeonato.

Apesar de grande favoritismo para os donos da casa, o primeiro tempo foi péssimo para o time de Oliver Glasner. Além de ter 44% de posse de bola jogando em casa, o Wolfsburg não conseguiu acertar nenhum dos quatro chutes no gol de Timo Horn. A grande sorte foi que o Colônia não foi capaz de aproveitar a vantagem: das oito finalizações, apenas uma acertou o gol de Casteels.

O time da casa acordou no segundo tempo. Aos 24 minutos da segunda etapa, Brekalo fez o único gol da partida e deu os três pontos para os donos da casa. O Wolfsburg literalmente não deixou o Colônia jogar no segundo tempo e os visitantes simplesmente aceitaram.

Os números do segundo tempo também mostram a melhora do Wolfsburg: além dos 58% de posse de bola, acertou cinco dos oito chutes no gol de Horn. Já o Colônia finalizou somente uma vez no segundo tempo.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Wolfsburg permanece na terceira posição com 54 pontos - três pontos atrás do Leipzig. Já o Colônia continua em 16º, empatado em pontos com o Arminia.

Na próxima rodada da Bundesliga, o Wolfsburg visita o Frankfurt no próximo sábado (10), às 11h30, e o Colônia recebe o Maiz às 13h00 no domingo (11).