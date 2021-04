Milan marca no fim, mas tropeça na Sampdoria e continua longe da liderança

Mais um tropeço do Milan na Serie A. Em pleno San Siro, os rossoneri ficaram no empate com a Sampdoria, neste sábado, em duelo válido pela 29ª rodada do torneio. Mais do que o resultado negativo, a atuação dos lombardos foi preocupante nesta sábado (3).

É bem verdade que as estatísticas da partida favoreceram ao Milan, armado no 4-2-3-1 por Stefano Pioli: 63% de posse de bola e 14 finalizações (contra seis dos blucerchiati). Os genoveses, no 4-4-2 de Claudio Ranieri, entretanto, acertaram mais chutes a gol: quatro, contra três dos mandantes.

Equilíbrio

Aos 25 minutos, Morten Thorsby aproveitou falta cobrada na área por Antonio Candreva e finalizou no canto direito, obrigando Gianluigi Donnarumma a fazer bela defesa. A resposta demorou, mas veio aos 43 minutos: Zlatan Ibrahimovic foi lançado por Hakan Çalhanoglu e caiu na área após choque com Omar Colley. O sueco pediu pênalti, mas o árbitro não marcou a infração a favor dos rossoneri.

Com 12 minutos da segunda etapa, após erro crasso de Theo Hernández, Fabio Quagliarella emendou de primeira e marcou um golaço, encobrindo o goleiro milanista, para os blucerchiati.

38-year-old Fabio Quagliarella with a brilliant chip against AC Milan 🍟 pic.twitter.com/afvYq1OiC6 — ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2021

Dois minutos depois, entretanto, Adrien Silva chegou forte em Samu Castillejo e foi expulso por ver o segundo cartão amarelo. O empate foi chegar apenas aos 42 da segunda etapa. Franck Kessie serviu Jens Petter Hauge na área e o noruguês chutou no lado direito. Aos 48, o próprio Kessie recebeu de Sandro Tonali e emendou na trave esquerda.

O que vem por aí

Na próxima rodada da Serie A, o Milan viaja para enfrentar o Parma, no próximo sábado (10), às 13h, um dia depois da Sampdoria receber o Napoli às 11h.