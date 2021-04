Em jogo de sete gols, Napoli vence Crotone e acirra disputa por vaga na Uefa Champions League

O lugar no G-4 da Serie A é do Napoli - pelo menos por enquanto! Na manhã deste sábado (03), o Napoli recebeu o Crotone em jogo válido pela 29ª rodada da Serie A 2020-21. Enquanto o time da casa queria se aproximar ainda mais de uma vaga no G-4, o lanterna precisava dos três pontos para melhorar um pouco sua situação.

Mesmo com os times brigando por coisas completamente diferentes, não faltou emoção. Mesmo assim, o Napoli completamente dominante e venceu o jogo por 4 a 3, com gols de Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo.

Napoli vence o Crotone e garante vaga temporária no G-4

Após o tempo parado durante a Data Fifa, a Serie A voltou com um confronto entre Napoli e Crotone. Apesar dos dois times viverem situações completamente diferentes no campeonato, todo cuidado era pouco - principalmente para os donos da casa.

O primeiro tempo trouxe o que todos já esperavam: dominância do Napoli. Já aos 19', Lorenzo Insigne abriu o placar após assistência de Di Lorenzo. Pouco tempo depois, aos 22', Osimhen também já deixava o seu e ampliava o placar. Já aos 25', Simy conseguiu diminuir a vantagem dos donos da casa e colocar um pouco mais de tempero no jogo, mas Mertens não deixou durar muito e fez o 3 a 1 aos 34'.

Os números da primeira etapa mostram que o placar foi bem merecido. Além de permanecer com 65% de posse de bola, os donos da casa acertaram cinco de 12 finalizações no gol de Cordaz. Enquanto isso, o time de Serse Cosmi acertou dois dos quatro chutes no gol de Ospina.

O Crotone veio com tudo nos primeiros minutos do segundo tempo. Além do gol de Simy aos 48', Júnior Messias conseguiu empatar o jogo aos 59'. Porém, o time de Gennaro Gattuso não deixou barato: aos 72', Di Lorenzo marcou o gol que deu a vitória que colocou os donos da casa no G-4.

Os números da segunda etapa mostram que, apesar da melhora do Crotone no início do segundo tempo, não foi suficiente para mudar os rumos do jogo. Enquanto o time de Gattuso acertou apenas três dos 14 chutes no gol, o time de Cosmi acertou duas das quatro finalizações no gol de Ospina.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Napoli sobe para a quarta posição, com 56 pontos, mas depende da Juventus para permanecer no G-4. Já o Crotone permanece na lanterna, com 15 pontos - cinco a menos que o Parma.

A próxima rodada do Campeonato Italiano será realizada em uma semana. No sábado (10), às 10h, o Crotone visita o Spezia e o Napoli visita a Sampdoria no domingo (11), também às 10h. Porém, antes da nova rodada, o Napoli tem jogo contra a Juventus no Allianz Stadium atrasado pela 3ª rodada.