Com dois gols de Mertens, Napoli vence Roma e se aproxima do G-4 da Serie A

Lá vem o time de Gennaro Gattuso! Na tarde deste domingo (21), o Napoli foi até a capital italiana para enfrentar a Roma em jogo válido pela 28ª rodada da Serie A do Calcio. Os dois times rondam a zona de classificação para a próxima temporada da Champions League, por isso ambos os times foram com força máxima para conquistar os três pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Napoli resolveu o jogo rápido e venceu a Roma por 2 a 0, com dois gols de Mertens. Com os três pontos, a distância dos napolitanos para o G-4 cai para dois pontos.

Napoli cola na zona de Champions

A Roma veio bem animada para o jogo. Depois da classificação para as quartas de final da Europa League com a vitória contra o Shakhtar Donetsk, buscava a vitória após perder para o Parma na última rodada da Serie A. Do outro lado, o Napoli mais descansado e já sabendo o que fazer pra ganhar, já que venceu um Milan na última rodada nas mesmas condições.

O primeiro tempo começou pegando fogo. O Napoli abriu o placar com Mertens aos 27 minutos, com uma belíssima cobrança de falta. Logo depois, aos 34', o centro-avante voltou a marcar com assistência de Politano.

O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Napoli. Apesar de acertar apenas três dos oito chutes no gol de Pau López, os donos da casa acertaram duas de três finalizações no gol de Ospina.

O segundo tempo serviu para a Roma acordar para o jogo, mas já era muito tarde. Do lado do Napoli era só se defender para manter o resultado. Os números da segunda etapa mostram que a estratégia deu certo. Enquanto o time de Gattuso acertou dois dos três chutes no gol, o time de Paulo Fonseca acertou uma das cinco finalizações no gol de Ospina.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Napoli permanece na quinta posição, com 53 pontos e continua se aproximando da Atalanta, com dois pontos. Já a Roma permanece em sexto, com 50 pontos - 15 a menos que o líder.

A rodada da Serie A do Calcio será realizada no próximo final de semana. No sábado (3), às 10h, o Napoli recebe o Crotone no Stadio Diego Armando Maradona. Ao mesmo tempo, a Roma visita o Sassuolo.