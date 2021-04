Fiorentina marca no fim e evita derrota para Parma em jogo de seis gols

Em partida importante na parte de baixo da tabela da Serie A, o Parma chegou a virar, mas acabou tomando o empate da Fiorentina nos acréscimos em partida válida pela 26ª rodada. A Viola foi para o intervalo venceu com gols de Martínez Quarta e Milenkovic, enquanto Kucka descontou de pênalti. Kurtic e Mihaila viraram para os visitantes no segundo tempo, mas Iacoponi, contra decretou o 3 a 3 na partida disputada neste domingo (8), em Florença.

Zagueiros resolvem na frente

Desfalcada dos seus dois jogadores mais criativos - Ribéry e Castrovilli -, a Fiorentina teve muitas dificuldades de criação durante todo o jogo, apesar de alguns momentos de boa pressão na saída de bola. Pressionado pela sequência ruim, o Parma teve 60% de posse no primeiro tempo, mas também sem muita objetividade, com apenas uma finalização a mais - quatro a três.

Sem muita inspiração, a primeira etapa foi de gols na bola parada. Aos 28, após cobrança curta de escanteio, Pulgar levantou e Martínez Quarta apareceu livre no meio da área para completar e fazer seu primeiro gol pela Viola. Três minutos depois, porém, Pulgar colocou a mão na bola dentro da área e cometeu pênalti. Kucka bateu muito bem e, apesar de Dragowski ter acertado o canto, empatou.

Logo na sequência, Gervinho saiu na cara do gol em jogada rápida após lançamento longo, mas Dragowski salvou com o pé. O Parma parecia mais perto do segundo gol, mas, outra vez na bola parada, a Viola desempatou. Pulgar cobrou falta na área, a defesa cortou parcialmente, e Pezzella jogou para o meio; Milenkovic apareceu na pequena área e chutou bonito para fazer 2 a 1.

Fiorentina se salva de desastre

O técnico Robert D'Aversa colocou Mihaila na vaga de Hernani para o começo da segunda etapa, modificando o esquema para o 4-3-3. O Parma conseguiu dominar o jogo territorialmente e, apesar de não ter um grande volume de chances, não deu respiro para a Fiorentina.

Aos 27, o time visitante aproveitou um descuido do rival para empatar. Após cruzamento desviado da direita, Malcuit não acompanhou e Kurtic antecipou para fazer valer a 'lei do ex' e empatar no estádio Artemio Franchi. Sem muitas alternativas para o ataque, Cesare Prandelli colocou Bonaventura e Callejón para tentar mudar o jogo, mas o Parma continuou em cima, com os jogadores vindos do banco aparecendo muito e resolvendo.

Man teve a chance da virada aos 42, e Bonaventura aos 44, por pouco não colocou a Fiorentina na frente, acertando a trave em chute de dentro da área. No contra-ataque, porém, veio o terceiro dos visitantes. Em contra-ataque rápido, Inglese cruzou rasteiro e Mihaila completou no meio da área.

O técnico do Parma acabou expulso depois disso, e a Fiorentina foi para uma pressão sem muita organização, mas acabou conseguindo se salvar de um desastre maior. Pezzella ficou com bola dentro da área após jogada de Bonaventura, colocou para o meio e Iacoponi, contra, acabou decretando o 3 a 3.

Classificação e próximos compromissos

Sem vencer desde 30 de novembro, o Parma ocupa a penúltima colocação, com 16 pontos, cinco atrás do Cagliari, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já a Fiorentina, que só venceu um dos últimos sete jogos, está em 14º com 26 pontos, seis acima do Torino, que está em 18º, mas tem dois jogos a menos.

A Viola tem novo confronto direto no próximo sábado (14), ás 14h, em visita o Benevento, que tem a mesma pontuação. No mesmo dia, às 11h, o Parma recebe a embalada Roma.