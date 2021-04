Em ótimo primeiro tempo, Union e Hertha empatam no Dérbi Berlinense

"Rei dos empates" na Bundesliga 2020/2021, o Union Berlin somou mais um resultado igual à conta neste domingo (04). No duelo entre as duas equipes de Berlin no An Der Alten Försterei, os eisernen ficaram no 1 a 1 com o Hertha Berlin.

Melhor na tabela, as vantagens estatísticas da equipe da casa, armada no 3-4-1-2 por Urs Fischer, foram evidentes: 58% de posse de bola e treze finalizações (contra quatro do Hertha) - sendo três delas certas, contra uma da equipe da Alte Dame, jogando no 4-3-3- e armados por Pál Dárdai.

Grande primeiro tempo. Depois...

O duelo teve um gol logo aos dez minutos. Petar Musa acionou Roberto Andrich na área e, após confusão, o meia finalizou à direita de Alexander Schwolow, abrindo o placar para o Union Berlin. Dois minutos depois, quem pegou a sobra foi Julian Ryerson no lado esquerdo, finalizando na trave. Segundos depois, Musa aproveitou mais uma bola viva na área e chutou alto demais.

Com 20 minutos, Jordan Torunarigha aproveitou bola alçada na área por Niklas Stark e cabeceou no travessão. Aos 33, Marvin Friedrich parou Mattéo Guendouzi na área com falta e o árbitro marcou pênalti. Dodi Lukébakio cobrou no canto esquerdo e empatou para o Hertha Berlin.

O segundo tempo, ao contrário do primeiro, teve poucas emoções e nenhuma grande oportunidade de gol.

O que vem por aí

Na próxima rodada da Bundesliga, o Union visita o Bayern no próximo sábado (10), às 10h30 (Horário de Brasília), mesmo dia e horário em que o Hertha recebe o Borussia Mönchengladbach.