Ele voltou: em reviravolta, Cristiano Ronaldo é anunciado pelo Manchester United

O bom filho a casa torna. O ditado popular, muito conhecido no mundo do futebol, apareceu novamente. Desta vez no Manchester Unitedem uma das negociações que vai mudar a história do clube inglês e do futebol mundial nessa temporada: o retorno de Cristiano Ronaldo a Manchester.

Nem PSG, nem City: CR7 é do United

Sem futuro na Juventus e com relação desgastada no clube italiano, o ídolo do futebol mundial buscava novos ares. PSG e Manchester City eram os mais cotados para ficarem com o craque e melhorarem ainda mais o plantel.

No entanto, o presidente do clube parisiense negou as tratativas e disse não haver chance. Caminho livre para o Manchester City, que nas últimas horas esteve próximo do acerto e desistiu. Bom para o United, rival que já conhece o gajo e trouxe o atleta de volta para o Old Trafford. A temporada promete.

O retorno do português

Cristiano Ronaldo fará sua segunda passagem pelo Manchester United na temporada 2021-22. Revelado pelo Sporting, o Gajo conquistou mesmo o mundo através do United, chegou no clube em 2003 e venceu uma Champions League, três vezes o Campeonato Inglês e o prêmio de melhor do mundo (além de outros troféus).

Deixou o United para se tornar ídolo e referência no Real Madrid, passou pela Juventus e agora retorna ao palco onde se criou como craque. Rei da Champions. Artilheiro. Gajo. Melhor do mundo... Cristiano Ronaldo agora é novamente um Diabo Vermelho.