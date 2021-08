Após se destacar na Albânia, Devid Silva é apresentado oficialmente no Sporting Covilhã

Após uma temporada de destaque no futebol da Albânia, o atacante brasileiro Devid Silva acertou a sua ida para o Sporting Covilhã, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal. Na temporada passada, o atacante defendeu o KS Kastrioti, da Albânia, e marcou 10 gols em 29 jogos disputados. Devid celebra a oportunidade de jogar em uma das principais ligas da Europa.

“Encaro essa oportunidade como uma das melhores na minha carreira. Fui muito bem recebido aqui por todos do clube, tive uma identificação muito boa e espero corresponder bem dentro de campo. O clube tem uma estrutura maravilhosa, tem tudo que um atleta precisa para trabalhar bem e desempenhar o melhor dentro do campo”, disse.

Devid fará a sua segunda temporada no futebol europeu. Com passagem por Avaí e Londrina, o brasileiro de 25 anos espera fazer uma grande temporada com a camisa do Covilhã e levar a equipe para a primeira divisão.

“Tenho a expectativa de fazer uma temporada como nunca fiz, vou trabalhar muito para isso. Estou muito feliz e motivado de estar aqui, vou dar o meu melhor para ajudar o clube e meus companheiros na busca pelo acesso para a primeira divisão”, concluiu.