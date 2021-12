Com classificações de Lecce e Sampdoria, oitavas da Coppa Italia estão definidas

As oitavas de final da Coppa Italia 2021-22 foram definidas na noite desta quinta-feira (16). Após os jogos da terceira fase serem realizados durante a semana, os 16 clubes que seguem em busca do título nacional estão definidos. A única considerável surpresa foi a vitória do Lecce sobre o Spezia na Ligúria por 2 a 0. A equipe da Apúlia está na terceira colocação da Serie B, a única que não está na divisão de elite que segue no torneio. Em relação aos times da Serie A, além do Spezia, Hellas Verona e Torino foram eliminados por Empoli e Sampdoria, respectivamente, clubes que também estão na primeira divisão do calcio.

Na fase de 16avos de final da Copa, entraram dez equipes da Serie A e seis da Serie B, que obtiveram suas respectivas classificações na fase anterior, quando estrearam os times que ficaram entre a nona e a 17ª posição na primeira divisão, as três equipes rebaixadas na temporada anterior, os três clubes que subiram de divisão e o quarto colocado da segunda divisão da última temporada. Todos os jogos desta fase foram decididos no tempo normal. Apenas Spezia e Hellas Verona não fizeram valer o mando de campo. Após os jogos, avançaram às oitavas Sampdoria, Cagliari, Fiorentina, Venezia, Genoa, Udinese, Lecce e Empoli. As oito equipes irão enfrentar os últimos estreantes da edição atual, que terminaram a temporada anterior nas oito primeiras posições da Serie A: Juventus, Internazionale, Milan, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo.

Com o chaveamento definido ainda na fase prévia, os confrontos já são conhecidos, embora ainda não tenham data para serem disputados. Vale destacar que os oito estreantes irão decidir em casa. Como reza o regulamento da Coppa Italia, todos os jogos da competição são únicos, exceto nas semifinais. Em caso de empate no tempo normal, mais 30 minutos de prorrogação. Se a igualdade no placar se mantiver, os pênaltis irão decidir os classificados.

Jogos da terceira fase da Coppa Italia

Oitavas de final da Coppa Italia