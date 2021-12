Celta vence Espanyol em Vigo e se afasta da zona de rebaixamento de LaLiga

Comandado pelo ex-Internacional Eduardo Coudet, o Celta saiu das proximidas da zona de rebaixamento de LaLiga 2021-22. Nesta sexta-feira (17), no Balaídos, a equipe venceu o Espanyol, por 3 a 1, em jogo válido pela 18ª (e penúltima do primeiro turno) rodada da competição.

No 4-1-3-2 de Chacho Coudet, o Celta de Vigo levou vantagem em todas as estatísticas da partida: 52% da posse de bola e doze finalizações totais (contra seis do adversário) - sendo cinco certas. No 4-4-2 de Vicente Moreno, o Espanyol acertou três chutes em direção ao gol.

No meio da tabela

Logo aos três minutos da partida, o Celta de Vigo saiu na frente do Espanyol: Iago Aspas desceu pela direita e serviu Santi Mina, que chutou forte no lado esquerdo para inaugurar o marcador.

Os Celestes voltaram a assustar apenas no final da primeira etapa: com 41 minutos, Brais Méndez ganhou de Javi Puado e chutou cruzado, mas o atleta tirou demais da meta dos Periquitos. Quatro minutos depois, Puado avançou pela esquerda e chutou no mesmo canto, mas Matías Dituro defendeu bem.

Aos dois da segunda etapa, o segundo dos mandantes: Denis Suárez avançou pela esquerda e rolou lindo passe para Aspas, que chutou na esquerda para ampliar. Com vinte minutos, Méndez tentou aproveitar cruzamento na área de Hugo Mallo, mas não conseguiu. Com 30, Renato Tapia serviu Aspas no lado direito, mas, ao finalizar, chutou no canto esquerdo e viu Diego López fazer grande defesa. Sem problemas: aos 37, Mallo serviu Suárez na esquerda e ele mandou uma bomba na cara do arqueiro para guardar o terceiro.

No minuto seguinte, Aleix Vidal cobrou falta do lado direito e Raúl de Tomás cabeceou alto demais. Aos 47, enfim, o tento de honra dos blanquiazules: Sergi Gómez desceu pela direita e acionou Loren Morón no mesmo lado, que ficou cara a cara com Dituro e guardou no canto esquerdo.

Próximos jogos

Na 19ª (e última do primeiro turno) rodada de Campeonato Espanhol 2021-22, o Celta viaja para enfrentar o Real Betis no dia 2 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília). Já no dia 31, o Espanyol joga fora de casa contra o Valencia às 12h15.